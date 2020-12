Le Qatar pourrait participer aux éliminatoires du Mondial 2022 dans la zone UEFA

Pays hôte de la Coupe du monde 2022, le Qatar pourrait rejoindre les éliminatoires de la zone UEFA.

N'ayant jamais participé à une phase finale de , le cherche à progresser au plus vite afin de ne pas être éliminé au premier tour de sa Coupe du monde en 2022.

Pour cela, le Qatar multiplie les compétitions hors de la zone asiatique (AFC). En 2019, le Qatar a ainsi participé à la Copa América (avec une élimination au premier tour) et fera de même en 2021. Ils vont également participer à la Gold Cup en 2021, dans la zone CONCACAF.

Et ce mardi, le média britannique The Independent révèle que le Qatar devrait intégrer les éliminatoires de la Coupe du monde 2022 de la zone… UEFA afin de pouvoir continuer à progresser.

Plus d'équipes

Le tirage au sort des éliminatoires du Mondial 2022 de la zone UEFA a été effectué le 7 décembre et cinq groupes possèdent seulement cinq équipes contre six pour les autres : il s'agit des groupes A, B, C, D et E.

Le Qatar pourrait donc intégrer un groupe de 5 pays et The Independent révèle que c'est le groupe A qui tient la corde. Il est composé du , de la , de l' , du et de l'Azerbaïdjan.

L'article continue ci-dessous

Depuis une vingtaine d'année, la FIFA autorise des sélections à jouer hors de leur confédération pour des raisons autres que politiques à l'instar d'Israël qui a quitté l'AFC en 1974 pour rejoindre l'OFC (Océanie) puis l'UEFA en 1994.

Le mouvement avait été initié par la CONMEBOL (Amérique du Sud) qui avait accueilli le et les Etats-Unis, pays membres de la CONCACAF, lors de la Copa América 1993.