Coupe du monde 2022 - Tirage clément pour les Bleus, un duel Angleterre-Pologne, les Pays-Bas dans le groupe de la mort

La France est fixée sur son sort et le tirage a été clément avec les Bleus.

Le tirage au sort des éliminatoires de la 2022 de la zone UEFA a été effectué ce lundi.

Groupe A : , , , , Azerbaïdjan.

Le Portugal de Cristiano Ronaldo hérite d'un groupe abordable et la deuxième place devrait se jouer entre la Serbie (de Raymond Domenech ?) et l'Irlande.

Groupe B : , , Grèce, Géorgie, Kosovo

La Roja apparaît comme le grandissime favori de ce groupe et la deuxième place du groupe devrait revenir à la Suède.

Plus d'équipes

Groupe C : , , , Bulgarie, Lituanie.

L'Italie ne devrait pas rencontrer de grandes difficultés pour s'emparer de la première place du groupe. Son principal adversaire sera la Suisse pour un derby qui tourne pratiquement tout le temps à l'avantage de la Squadra Azzurra.

Groupe D : , , Finlande, , Kazakhstan

La France retrouve l'Ukraine et la Finlande qu'elle vient d'affronter lors des matches amicaux d'octobre et novembre avec des résultats bien différents : un large succès 7-1 contre les Ukrainiens et une défaite 2-1 au Stade de France contre les Finlandais.

La France affrontera également la Bosnie-Herzégovine de Miralem Pjanic et Edin Dzeko ainsi que le Kazakhstan pour la première fois de son histoire.

Retrouvez notre analyse détaillée du groupe des Bleus ici : Les Bleus avec l'Ukraine, la Finlande, la Bosnie et le Kazakhstan

Groupe E : , Galles, Tchéquie, Biélorussie, Estonie.

Si la Belgique fait honneur à son rang, elle devrait pouvoir écarter de son chemin les Gallois et les Tchèques qui seront ses principaux challengers.

Groupe F : , Autriche, Ecosse, Israël, Iles Féroé, Moldavie.

C'est probablement le groupe le plus ouvert. Difficile de dire qui est le favori entre le Danemark, l'Autriche et l'Ecosse. Israël, les Iles Féroé et la Moldavie seront des adversaires pouvant piéger les favoris.

Groupe G : , , Norvège, Monténégro, Lettonie, Gibraltar.

Il s'agit peut-être du groupe de la mort. Les Pays-Bas qui sont en reconstruction feront face à la Turquie, adversaire toujours redoutable, à la Norvège d'Erling Halaand sans oublier le Monténégro de Stevan Jovetic ( ) et de Stefan Savic (Atlético de Madrid).

Groupe H : , Slovaquie, , Slovénie, Chypre, Malte.

Cap à l'Est et au soleil pour ce groupe qui s'avère être très ouvert. Finalistes de la dernière Coupe du monde, les Croates devront se méfier de la Russie, de la Slovaquie ainsi que de la Slovénie pour un derby de l'ex-Yougoslavie.

Groupe I : , , Hongrie, Albanie, Andorre, Saint-Marin.

La Pologne n'est pas un bon souvenir pour l'Angleterre : les Three Lions avaient manqué le Mondial 1974 à cause d'une élimination face à la Pologne. Les Anglais devront également se méfier de la Hongrie qui, après une longue éclipse, retrouve des couleurs au niveau international.

L'article continue ci-dessous

Groupe J : , Roumanie, , Macédoine du Nord, Arménie, Liechtenstein.

Malgré ses récents déboires, l'Allemagne devrait se défaire de ses adversaires pour la première place du groupe. La deuxième place du groupe devrait revenir à la Roumanie ou à l'Islande.

Qualifications : mode d'emploi

La phase de groupes se déroulera du 24 mars au 16 novembre 2021. Seuls les premiers de chaque groupe seront directement qualifiés. Les dix équipes terminant à la deuxième place s'affronteront lors des deux sessions des barrages (avec demi-finales puis finales) du 24 au 29 mars 2022.

Par ailleurs, deux places pour les barrages sont attribuées aux deux meilleurs premiers de la phase de groupes de la 2020-2021 : la France et la Belgique. Si ces deux pays se qualifient directement, il faudra aller chercher deux autres meilleurs premiers parmi les pays suivants : Italie, Espagne, Galles, Autriche, Tchéquie, Hongrie, Slovénie, Monténégro, Albanie, Arménie, Gibraltar et, enfin, les Iles Féroé.