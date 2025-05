Le PSG veut faire une Neymar avec Lamine Yamal

Athletic Bilbao vs FC Barcelone

Barcelone espère conclure un nouveau contrat à long terme avec le joueur vedette Lamine Yamal, pour ses 18 ans en juillet

Mais le processus ne semble pas avoir été aussi simple qu'escompté.

Un accord préliminaire a été conclu entre Barcelone et Lamine Yamal pour la signature d'un nouveau contrat prenant effet le jour de ses 18 ans, mais les termes de cet accord restent à finaliser. Des complications sont apparues en début de semaine, lorsque l'adolescent a exigé d'être l'un des joueurs les mieux rémunérés du club.

Bien que cette information ait été démentie par le directeur sportif Deco, Barcelone serait inquiet de la situation. C'est pourquoi il souhaite que les négociations aboutissent au plus vite.

Comme le rapporte MD, Barcelone a fixé la date limite à lundi prochain (26 mai) pour finaliser les termes du contrat avec Lamine Yamal et ses représentants. Le club a clairement indiqué qu'il ne souhaitait pas attendre ses 18 ans pour reprendre les négociations. L'idée est désormais de finaliser un pré-accord qui entrerait en vigueur le 13 juillet.

Barcelone s'inquiète d'une éventuelle offre face à l'intérêt du PSG

Selon certaines informations, Barcelone redouterait une arrivée « stratosphérique » qui ferait tourner la tête de Lamine Yamal. Le PSG s'intéresse depuis longtemps à l'ailier, et cet intérêt a été confirmé à plusieurs reprises par des joueurs comme Deco et Joan Laporta. Il est possible qu'il tente de revenir cet été, ce qui explique l'espoir d'un accord d'ici le début de la semaine prochaine.

Il est logique que Barcelone conclue cette affaire au plus vite, et avec la présence de Jorge Mendes ce week-end, il ne serait pas surprenant qu'ils obtiennent gain de cause.