Le PSG sans Neymar mais avec Thiago Silva contre Dijon

Comme on pouvait s’y attendre, Neymar ne figure pas dans le groupe parisien appelé à défier Dijon, ce mercredi (18h30) en Coupe de France.

C’est un PSG sérieusement diminué qui se présentera ce mercredi à Dijon en quart de finale de la Coupe de France (18h30). Les champions de devront faire sans Neymar. Même s’il ne souffre plus de sa blessure chondro-costale, le Brésilien a été dispensé de ce duel face aux Bourguignons. Thomas Tuchel a préféré le préserver dans l’optique de la semaine prochaine et le choc contre Dortmund en Ligue des Champions.

Outre Neymar, plusieurs autres joueurs parisiens sont out pour ce rendez-vous. C’est le cas de Presnel Kimpembe. Ce dernier est touché à la cuisse et devrait être immobilisé entre 4 et 5 jours, comme Goal le révélait mardi.

Thiago Silva est bon pour le service

Marquinhos, Gueye et Verratti sont aussi forfaits ce mercredi. Le staff francilien espère pouvoir compter sur eux dans les prochains jours. Leandro Paredes est suspendu.

Pour ce qui est des bonnes nouvelles, le PSG récupère Thiago Silva. Après plusieurs semaines d’absence, le capitaine est de retour après avoir récupéré de sa blessure au pubis. Juan Bernat est également opérationnel.

Le groupe parisien :

Navas, Rico, Franchi - Bernat, Kurzawa, Kehrer, Meunier, Bakker, Silva - T.Kouassi, Aouchiche, Herrera, Draxler, Sarabia - Icardi, Di Maria, Cavani, Mbappé, Choupo-Moting.