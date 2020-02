FC Barcelone, Mestre : "Neymar devra se flageller s'il revient"

L'ancien dirigeant du FC Barcelone ne voyait pas le Brésilien quitter le club en 2017 et considère qu'il devra faire des excuses en cas de retour.

Neymar et le seront liés à jamais. Passé par la Catalogne et vainqueur de la avec le Barça formant un trio redoutable en compagnie de Lionel Messi et Luis Suarez, le Brésilien voit sans cesse son nom associé à son ancien club. L'été dernier, Neymar voulait quitter le et avait fait d'un retour au FC Barcelone sa priorité, mais les deux clubs n'étaient pas parvenus à trouver un accord.

Aujourd'hui, Neymar est heureux à Paris et réalise un début d'année 2020 en fanfare. Personne ne sait de quoi sera fait l'avenir de l'attaquant brésilien, mais comme ce fut le cas l'été dernier, si le Barça décidait de passer à l'attaque certains estiment que le Brésilien devra faire des excuses au moment de revenir en Catalogne. En cause, bien évidemment son départ en 2017. D'autant plus qu'en interne, les dirigeants étaient sûrs à 200% que Neymar ne quitterait pas le club à l'époque.

"Neymar devra assumer son erreur"

Dans une interview accordée à Mundo Deportivo, Jordi Mestre, ancien directeur sportif du FC Barcelone ayant quitté ses fonctions l'été dernier pour des graves divergences avec sa direction, est revenu sur le départ de Neymar dont il ne croyait absolument pas : "Quand Neymar est parti, il a vite pleuré de regret et nous a fait part son désir de revenir. Moi et quelques-uns, à commencer par le président Bartomeu, l'ont déjà fait savoir, mais ce que nous savons tous s'est produit".

L'ancien dirigeant du Barça est partagé sur son envie de voir Neymar revenir : "Du point de vue émotionnel de la façon dont il est parti, non. D'un point de vue sportif, oui. À mon avis, il apporte un plus que très peu de joueurs ont, c'est le talent individuel et le trésor de ses nombreux buts. C’est quelque chose dont nous avons besoin dans de nombreux matchs où l'adversaire refuse le jeu. Oui, sportivement, il faudrait le recruter si, bien sûr, nous pouvions nous le permettre".

"Les socios doivent évaluer s'ils priorisent les valeurs ou les titres. Je pense que c'est un acte de réflexion personnelle de chacun selon sa conscience. Tout est respectable, bien sûr. Maintenant, je pense aussi que si Neymar devait revenir, il devrait faire un acte de contrition, retirer le procès contre le club, se flageller, s'excuser, assumer son erreur et, bien sûr, mener une vie presque monacale. Nous avons tous eu des erreurs dans nos vies et qui n'auraient pas souhaité avoir une seconde chance. Cela aussi, je pense, fait partie des valeurs", a conclu Jordi Mestre.