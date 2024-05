Le PSG s’est loupé mais rien n’est perdu car le retour est au Parc

Le PSG a mal négocié sa demi-finale aller face à Dortmund, mais la qualification reste largement possible.

Décidément, quand il dispute les demi-finales de C1 sur des matches aller et retour, le PSG s’incline toujours. Même quand il part avec les faveurs des pronostics, comme ça a été le cas ce mardi. A Dortmund, l’équipe francilienne a manqué à sa tâche. Et le revers essuyé n’a rien de scandaleux.

Le PSG a failli dans les zones de vérité

Paris a perdu par le plus petit des écarts, mais la défaite aurait pu être plus conséquente. Le BVB a à maintes reprises manqué de breaker, notamment par ce diable de Niklas Fullkrug. Rester toujours en vie avant la manche retour n’est donc pas si mal à la suite de cette prestation ratée.

Evidemment, Paris pourra aussi ruminer les occasions non converties. Et il y en a eu quelques-unes de criantes, avec notamment des poteaux touchés. Mais, il convient de ne pas s’arrêter à cette analyse. Luis Enrique, l’entraineur, ne l’a d’ailleurs pas fait, quand il a été questionné à la fin du match sur le manque de réalisme des siens. « C’est le football. Beaucoup de fois c’est merveilleux, et d’autres fois ça arrive comme ça. On aurait préféré convertir nos situations », a-t-il déclaré.

S’ils veulent faire mieux dans six jours, les Parisiens devront aussi se retrousser les manches. Et on pense principalement aux cadres de cette équipe, qui n’ont pas été très à l’aise au Signal Iduna Park. Mbappé, par exemple, a fait un match très moyen avec seulement un tir cadré. Ousmane Dembélé n’a pas été très inspiré dans la zone de vérité. Et Vitinha, que Luis Enrique avait tant loué la veille, n’a pas eu son influence habituelle.

Luis Enrique s’est aussi trompé

Tout comme les joueurs, l’entraineur a aussi sa part de responsabilité dans ce revers. Son choix d’aligner Dembélé dans l’axe n’a clairement pas été une réussite. Et les explications qu’il a fournies à la fin du match pour justifier cette décision n’ont convaincu personne. Lui aussi a la possibilité de se rattraper et s’il faut reconnaitre quelque chose au technicien asturien c’est qu’il sait se remettre en question et corriger ce qui doit l’être.

Dans son malheur, Paris pourra se consoler avec de nombreuses données en vue de la seconde manche. D’abord, il est tentant d’imaginer que les attaquants seront moins maladroits à domicile qu’ils ne l’ont été dans la Ruhr (3 tirs cadrés seulement, 1,58 en expected goals). « A la maison, avec l’énergie de nos supporters, ça va être différent, a promis Marquinhos après la partie. On sait qu’on peut faire beaucoup mieux. Être plus décisif, devant et derrière ».

Les joueurs promettent de se refaire au Parc

Le PSG pourra aussi s’appuyer sur le fait qu’il avait déjà renversé les situations mal engagées auparavant. Pas plus tard qu’au précédent tour, avec cette victoire probante ramenée de Montjuic face à Barcelone (1-4). Mbappé et consorts avaient montré qu’ils pouvaient afficher des visages différents d’un match à l’autre. Et qu’il en faut bien plus qu’une prestation en demi-teinte pour les faire douter.

De plus, ce qui permet d’y croire encore plus c’est que cette fois la seconde manche est prévue à domicile. Devant le public parisien, tout est possible. En 1995 face à Milan ou en 2021 face à Man City, Paris n’avait pas eu le luxe de recevoir lors du match retour. La magie du Parc devrait opérer. Et c’est sur quoi tous les joueurs parisiens, qui se sont exprimés à la rencontre, se sont accordés. « A la maison, avec nos supporters et dans notre stade, ça sera différent. Les occasions rentreront au retour », a tonné un Achraf Hakimi déjà revanchard.

Les Parisiens sont donc déjà gonflés à bloc pour rendre à Dortmund la monnaie de sa pièce. La chance qu’ils ont c’est qu’ils n’auront pas d’obligation domestique durant le week-end et qu’ils pourront donc entièrement se concentrer sur la préparation de ce rendez-vous. Un rendez-vous important et qui pourrait être grandiose en cas de scénario favorable.