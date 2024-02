Le PSG reçoit une bonne nouvelle dans le dossier Rashford

Marcus Rashford a été averti qu'il devait prouver qu'il soutenait pleinement le manager de Manchester United, Erik ten Hag, ou quitter le club.

Rashford a mis United dans l'embarras en manquant l'entraînement le lendemain du jour où il a été filmé dans une boîte de nuit de Belfast, alors que des rapports indiquaient qu'il avait fait une beuverie à la tequila en Irlande du Nord avec un ancien coéquipier. Il a marqué lors du match suivant contre Wolverhampton et s'est également bien comporté contre Aston Villa, mais l'ancien ailier de United Lee Sharpe craint que le récent épisode ne suggère qu'il ne soutient pas pleinement Ten Hag.

"Nous savons qu'il aime pointer sa tête lorsqu'il célèbre et je pense que c'est là que se trouvent toutes les réponses - est-ce qu'il aime suffisamment le club et veut suffisamment y jouer ?, a confié Sharpe à Lucky Block. "Il doit vouloir aider son équipe et essayer d'atteindre les niveaux de la saison dernière ; s'il ne le fait pas, c'est qu'on lui a tourné la tête. Est-il peut-être mécontent de l'entraîneur ou de la façon dont le club est géré ? Dans ce cas, il doit partir et être remplacé par quelqu'un qui soutient l'équipe et le manager à 100 %. Seul Marcus Rashford peut vraiment répondre à cette question".

Le PSG surveille le dossier

Même avant sa soirée controversée à Belfast, Marcus Rashford avait été largement critiqué pour la baisse drastique de ses performances cette saison, alors qu'il avait inscrit les 30 buts les plus importants de sa carrière la saison dernière.

Il n'a inscrit que cinq buts depuis le début de la campagne actuelle et son comportement avait déjà fait l'objet d'un examen minutieux après sa sortie en boîte de nuit à la suite de l'humiliante défaite de Manchester City (3-0) en octobre. Dimanche, l'équipe sera confrontée à un défi de taille sur le terrain d'Aston Villa, quatrième de la Premier League.