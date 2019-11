Le PSG réactive la piste De Sciglio

En quête d’un latéral droit, le PSG songerait de nouveau au défenseur de la Juventus, Mattia De Sciglio (24 ans).

Le mercato hivernal approche et la direction n’a pas l’intention de rester inactive lors de cette période de mi-saison. Les responsables franciliens souhaiteraient des renforts dans deux secteurs précis ; ils viseraient un latéral droit et un milieu de terrain. Et pour le poste de défenseur, une cible semble déjà se dégager et elle a pour nom Mattia De Sciglio.

L’intérêt des champions de envers l’arrière de la n’est pas nouveau. En septembre dernier, Goal avait révélé une approche en ce sens et aujourd'hui on serait prêt à revenir à la charge côté parisien, si l’on se fie à ce que rapporte L’Equipe ce dimanche. Après avoir été blessé en début de saison, cet international azzurro (39 sélections) a retrouvé du temps de jeu et il figure désormais parmi les joueurs les plus utilisés par Maurizio Sarri. Les décideurs parisiens le voient comme une solution pour occuper le côté droit, là où Thomas Meunier n’arrive toujours pas à convaincre totalement et où Colin Dagba peine à prendre ses marques.

Kurzawa sur le départ

Le PSG veut du renfort derrière, mais aussi en milieu de terrain. Le directeur sportif Leonardo aurait fait du recrutement d’un milieu de terrain créatif l’une de ses priorités. Le Brésilien aurait même déjà commencé à explorer quelques pistes. D’un autre côté, Leandro Paredes et Julian Draxler se seraient vus signifier qu’ils ne seraient pas retenus en cas d’offre intéressante.

Dans le rayon des départs, Paris pourrait aussi se séparer de Layvin Kurzawa. Alors qu’il privilégiait une prolongation de contrat il y a encore quelques semaines, l’ancien monégasque mesure que son horizon dans la capitale est bouché et qu’à 27 ans il serait mieux pour lui de tenter un nouveau challenge. Ses décideurs du côté du Parc des Princes ne sont opposés à cette idée, surtout que l’ les a sondés pour le service de l’international français. Le prix de ce dernier est évalué entre 7 et 8M€.