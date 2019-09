Mercato - Visé par le PSG, Mattia De Sciglio va rester à la Juventus

Sur tous les fronts en cette fin de mercato (Mauro Icardi, Keylor Navas etc.), le va devoir renoncer à l'une de ses pistes pour le poste de latéral droit : Mattia De Sciglio, joueur de la .

Selon nos informations, le défenseur italien visé par le club de la capitale lors de ces dernières heures du mercato va rester à la Vieille Dame une saison de plus. Il possède encore trois ans de contrat avec les Bianconeri.

#Juventus: #DeSciglio NON andrà al #PSG. Il club francese ha effettuato un nuovo tentativo, ma i bianconeri non intendono lasciar partire il terzino milanese // De Sciglio will stay at Juve. PSG showed interest in signing him but there is no chance @GoalItalia