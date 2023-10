Le PSG prend une décision radicale à propos de Xavi Simons

Prêté sans option d’achat au RB Leipzig, le PSG vient de prendre une décision radicale à propos de son ailier droit, Xavi Simons.

Après une merveilleuse saison (2022-2023) au PSV Eindhoven (48 matches, 22 buts, 11 passes décisives), Xavi Simons a fait son retour au Paris Saint-Germain cet été alors que le club néerlandais voulait bien le conserver. Revenu dans la capitale française, le Paris Saint-Germain qui a activé sa clause de rachat à hauteur de 6 millions d'euros, le prête de nouveau. En effet, il débarque en Allemagne du côté de Leipzig.

Xavi Simons s’acclimate à la Bundesliga

S’il a pris le risque de découvrir le championnat allemand pour la première fois de son jeune âge (20 ans), Xavi Simons s’en sort si bien de l’autre côté de la Bundesliga. En championnat, l’international ailier droit néerlandais (07 sélections) est en vent de poupe. En sept apparitions en ce début de saison, le joueur très courtisé par les cadors européens est auteur de trois buts inscrits et quatre passes décisives délivrées.

Lesquelles performances qui lui avaient valu les compliments de son coach récemment. « C’est un footballeur doué. Il prend plaisir à courir après le ballon et à aller au duel, il dégage une énergie énorme avec et sans le ballon, il nous plaît énormément », avait confié son entraîneur Marco Rose dans Kicker en septembre.

Le PSG se décide pour Xavi Simons

Mais bien que le Paris Saint-Germain ait prêté le joueur à Leipzig sans option d’achat, l’ancien attaquant des U16 du FC Barcelone pourrait ne pas revenir à l’été 2024 après la fin de son contrat de prêt. Il devrait passer plus de temps que prévu. Selon les dernières informations de Sport Bild, ce mercredi, le natif d’Amsterdam ne voudrait pas revenir au PSG l’année prochaine, et aurait déjà discuté de son avenir avec son entraîneur Marco Rose, qui travaille à ce que le contrat du joueur soit prolongé.

Le média indique par ailleurs qu’un accord préliminaire aurait déjà été trouvé entre les parties concernées, rendu possible grâce aux bonnes relations entre l’agent du joueur, Darren Dein, le propriétaire Red Bull et le club francilien. Si Simons continue d’accumuler du temps de jeu comme c’est le cas depuis en ce début de saison, et que Leipzig parvenait à se qualifier de nouveau pour la Ligue des champions, le Néerlandais devrait rester pour une saison de plus en Allemagne. Mais ce sera toujours en prêt.