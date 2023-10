PSG : Du beau monde sur Xavi Simons

Xavi Simons suscite l'intérêt de Manchester City et du FC Barcelone après un début de prêt impressionnant au RB Leipzig.

L'international néerlandais s'est déjà imposé comme un élément à part entière de l'équipe de Leipzig après avoir rejoint le club pour la durée de la saison 2023-24. Jusqu'à présent, il a été tout simplement sensationnel, inscrivant trois buts et délivrant quatre passes décisives en six matches de Bundesliga.

L'article continue ci-dessous

La forme de Simons a attiré l'attention de Barcelone et de Manchester City, selon un rapport de Fichajes. On pense que les deux équipes suivent ses progrès depuis un certain temps et qu'elles pourraient passer à l'action à la fin de son prêt l'été prochain.

Toutefois, selon un autre article de 90min, le PSG a clairement fait comprendre au joueur qu'il le considérait comme une perspective à long terme et qu'il n'avait pas l'intention de s'en séparer. Les champions de France veulent qu'il joue régulièrement en première division européenne et en Ligue des champions avant de l'intégrer à l'équipe, c'est pourquoi un prêt a été accordé à Leipzig.