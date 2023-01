Le PSG prend une décision forte au sujet de Sergio Ramos après sa piètre prestation à Lens

La direction du PSG n’est pas certaine de vouloir prolonger son arrière espagnol Sergio Ramos au sortir de la saison en cours.

Sergio Ramos a-t-il encore un avenir au Paris SG ? On peut sérieusement en douter si l’on se fie à l’information divulguée par L’Equipe ce lundi. L’expérimenté défenseur espagnol pourrait se voir indiquer la porte de la saison au sortir de la campagne en cours.

Sergio Ramos a vu sa cote baisser en flèche

L’ancien madrilène sort d’une prestation calamiteuse en Ligue 1 face au RC Lens. A Bollaert, il a été le symbole de la défaite des siens (1-3) avec une responsabilité engagée au moins sur le second but. Sur une longue ouverture adverse, il s’est totalement déchiré en voulant intercepter le cuir. Il s’est roulé par terre à plusieurs reprises, laissant redouter une blessure alors qu’il n’y avait rien. « C’est mauvais et ridicule en même temps », avait notamment lâché au sujet de l’Espagnol le commentateur Stéphane Guy sur RMC après le match.

Hasard ou coïncidence, au lendemain de ce match raté, on apprend donc que Ramos risque de vider son casier du côté du Camp des Loges. Luis Campos, le conseiller football du club, se pose de sérieuses questions en ce qui le concerne.

Ramos doit donner des garanties sportives

Le Portugais se demande s’il ne doit pas libérer ce joueur vieillissant au rendement imparfait, et dont le salaire conséquent coute cher aux finances du club. Contrairement à Lionel Messi, pour qui la prolongation serait déjà ficelée, il n’est pas question de le faire rempiler sans avoir les garanties sportives nécessaires. Le champion du monde 2010 a encore un peu plus de quatre mois pour prouver ce qu’il vaut et démontrer que sa soirée dans le Nord-Pas de Calais n’était qu’un accident de parcours.

Malgré son âge, Ramos ne devrait pas être à court de sollicitations si jamais il quittait les champions de France. Des rumeurs l’envoient déjà en Arabie Saoudite pour être le coéquipier de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr.