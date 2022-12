PSG : Messi et Paris ont un accord de principe pour une prolongation

Le mois de septembre, le club de la capitale a entamé les démarches pour obtenir la prolongation du champion du monde. C'est désormais quasiment acté.

Leo Messi et le PSG ont trouvé un accord de principe pour prolonger son contrat. Comme l'a avancé Le Parisien et comme le confirme Goal, les deux parties sont d'accord. Ces dernières heures, les négociations ont progressé et la poursuite de l'aventure de Messi à Paris sera bientôt scellée.





Comme nous vous l'expliquions lundi, Nasser Al Khelaifi, président du PSG, s'est très largement impliqué dans le renouvellement du contrat de la star argentine. Ce nouveau bai sera signé lorsque la star argentine reviendra de ses vacances début janvier. Des sources proches confirment en effet à Goal qu'il existe déjà un accord de principe pour que Messi continue à Paris au moins jusqu'en 2024. Le tout assorti d'une autre année en option.