L'Atletico Madrid se tournera vers Bakambu si le transfert de Cavani échoue

L'ancien joueur de Villarreal a inscrit 34 buts en 46 matchs en Chine, mais les nouvelles règles du championnat vont l'inciter à partir.

L'Atletico Madrid se tournera vers l'attaquant de Beijing Guoan, Cédric Bakambu, si un accord ne peut être trouvé pour signer Edinson Cavani du Paris Saint-Germain, selon les informations de Goal. Edinson Cavani est en fin de contrat à la fin de la saison et évalue ses options, mais le PSG hésite à le voir partir durant le mercato du mois de janvier. Le PSG exigerait probablement un montant de transfert supérieur à ce que l'Atletico est disposé à payer, tandis que Cavani devrait également accepter un salaire inférieur pour partir.

L'international uruguayen serait heureux de se joindre à l'Atletico Madrid, mais son salaire annuel actuel de 12 millions d'euros, représente un frein majeur pour tout accord. De manière générale, la hiérarchie de l'Atletico pense que Cavani, 32 ans, représente un risque financier trop important pour un joueur de son âge, mais Diego Simeone est désespéré de le signer. Le club, quant à lui, continue de chercher ailleurs.

L'Atletico a trois conditions qu'un attaquant doit remplir pour être signé lors du mercato de janvier: qu'il connaisse la , soit un buteur avec un bon bilan et puisse être signé gratuitement ou jusqu'à la fin de la saison. L'attaquant de 28 ans, Cédric Bakambu a été ciblé par l'Atletico Madrid dans le passé et répond aux trois critères ci-dessus, et les Colchoneros envisagent de faire une nouvelle offre. On pense que Bakambu serait également intéressé par un transfert dans la capitale espagnole.

Après avoir quitté pour Beijing Guoan en février 2018 avec un contrat de 10 millions d'euros par saison, les nouveaux règlements de la Super League chinoise destinés à limiter les dépenses des clubs feront bientôt ce chiffre baisser de manière significative.

L'article continue ci-dessous

L'international français d'origine congolaise est donc impatient de partir, avec un retour en Europe probable. De récents rapports dans la presse espagnole affirment qu'il a déjà été proposé à Valence, mais l'Atletico peut faire sa propre offre. Après avoir rejoint Bursaspor en 2015, Bakambu a marqué 46 buts en deux saisons et demie à Villarreal et de nombreux fans et experts espagnols ont été déçus de le voir partir pour les richesses chinoises.

Pour le moment au Wanda Metropolitano, Cavani reste la cible principale de Simeone pour le mercato de janvier. Si un accord ne peut être trouvé, cependant, Bakambu sera le prochain choix pour être l'attaquant de l'Atletico. Le club madrilène, quatrième de , a marqué 27 buts de moins que le leader, le , à mi-parcours de la saison, Alvaro Morata et João Felix étant les seuls joueurs à avoir marqué plus de deux fois. Simeone a admis récemment que son équipe était paralysée par l'anxiété devant le but cette saison, et a exhorté Felix, transfert record de l'été dernier, à donner plus pour l'équipe.