Messi lance une deadline au Barça !

Lionel Messi aurait donné au FC Barcelone un délai pour confirmer s'il est ou non en mesure de le recruter.

La saga Messi dure depuis des mois et n'a toujours pas de fin. Le club saoudien d'Al-Hilal lui a fait une offre lucrative qui lui permettrait de gagner plus d'un milliard d'euros sur deux saisons, mais l'Argentin préfère rester en Europe et retourner à Barcelone.

Cependant, les Blaugrana n'ont toujours pas reçu l'approbation de la LaLiga pour leur plan de viabilité financière et ils n'ont toujours pas équilibré leurs comptes malgré quelques progrès. Même les départs de Sergio Busquets et de Jordi Alba, qui permettraient d'économiser jusqu'à 40 millions d'euros sur la masse salariale, ne suffiront pas à Barcelone pour se conformer aux règles du fair-play financier de la ligue.

Des rapports récents ont suggéré que Messi attendrait l'expiration de son contrat avec le PSG avant de prendre une décision, mais ils ont également souligné que le septuple Ballon d'Or ne veut pas attendre une offre de Barcelone tout l'été. Selon de nouvelles informations, il en aurait déjà assez d'attendre.

Messi donne un délai

Selon Relevo, le joueur de 35 ans a donné au FC Barcelone un délai de 10 jours pour lui faire savoir si sa signature serait possible pour le club. Le rapport poursuit en suggérant que Messi souhaite revenir à Barcelone, mais que si le club ne parvient pas à résoudre ses problèmes économiques, il pourrait être contraint d'aller voir ailleurs.

Si Messi a réellement donné un délai au club, son père et agent Jorge pourrait en être à l'origine. Certains rapports ont déjà affirmé que Jorge Messi avait imploré son fils d'accepter l'offre importante d'Al-Hilal.

Si le FC Barcelone n'a pas été en mesure de soumettre une offre officielle, d'autres équipes ont essayé de faire un geste. Des rapports français ont affirmé que l'Inter Miami de David Beckham pourrait signer Messi et le prêter dans un premier temps au FC Barcelone, tandis qu'un média espagnol a écrit hier que le vainqueur de la Coupe du monde avait reçu une offre de la Premier League.