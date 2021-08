PSG - Donnarumma pour concurrencer Navas, Alonzo "très très en colère"

Dans les colonnes du Parisien, l'ancien portier du PSG s'est dit très remonté suite à l'arrivée de Donnarumma dans la capitale, inquiet pour Navas.

Devancé par le LOSC en Ligue 1 la saison dernière, et de nouveau battu par ces mêmes lillois dimanche soir, lors du Trophée des Champions (1-0), le Paris Saint-Germain s'est montré particulièrement actif depuis l'ouverture du marché des transferts. Et le club francilien n'a pas fait les choses à moitié... Avec les venues de Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma, Paris s'est attaché les services de quatre joueurs qui comptent parmi les meilleurs du monde à leur poste.

Une masterclass qui porte en grande partie le signe de Leonardo, le directeur sportif du club. Seule ombre au tableau, la concurrence qui va devoir s'installer entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma. Celle-ci pourrait en effet avoir un effet néfaste sur le premier cité, ultra-décisif depuis son arrivée dans la capitale, mais aussi avoir une influence sur la bonne santé du vestiaire, l'ancien du Real Madrid étant considéré comme un cadre. Pour Jérôme Alonzo, ancien portier du club, c'est un très gros problème.

"Honnêtement, c'est de l'irrespect vis-à-vis d'un cadre"

Aujourd'hui consultant pour La Chaîne L'Equipe, Jérôme Alonzo n'a pas hésité à parler d'irrespect. "Respect d'un joueur qui en deux saisons t'a amené en finale puis en demi-finale de la Ligue des Champions, qui a fédéré un vestiaire malade, qui a l'adhésion de tout le monde, qui est un guide, une fierté, qui a un côté solaire qui rejaillit sur l'équipe… Si Donnarumma avait été prêté deux ans, il n'y aurait eu aucun débat. Mais là… Je ne cautionne pas, mais alors pas du tout !", a-t-il pesté, pour Le Parisien.

Très remonté, l'ex-portier aussi passé par l'ASSE ne s'est pas arrêté en si bon chemin, laissant éclater sa colère. "Honnêtement, c'est de l'irrespect vis-à-vis d'un cadre et d'un gardien qui t'a tout donné, tout apporté. Parce que j'insiste bien : factuellement, Keylor Navas a fait changer le club de dimension. Et tu le remercies en lui mettant un futur phénomène dans les pattes ? Je suis très très en colère pour lui. Ça me rend fou. Quand est-ce que mon club va apprendre de ses erreurs et grandir ?", s'est-il interrogé. Pour l'heure, aucun problème n'a encore été signalé et le PSG compte surtout deux très bons gardiens dans ses rangs. À voir sur la durée...