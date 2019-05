PSG, Thiago Motta songe à un départ à cause d'un désaccord avec la direction

L'entraineur des moins de 19 ans du PSG pense quitter ses fonctions en raison d'une incompatibilité d'humeur avec le directeur sportif du club.

À peine un an après s'y être installé, Thiago Motta compte délaisser son poste de coach des moins de 19 ans du PSG. L'ancien joueur emblématique du club ne supporterait pas (ou plus la relation) qui existe avec certains responsables franciliens, et en particulier le directeur sportif Antero Henrique. Il serait lassé au point de vouloir délaisser son tablier dès la fin de l'exercice en cours, et à un de l'expiration de son bail. C'est ce que révèle Le Parisien ce jeudi.

La source indique que le point de divergence entre Motta et ses supérieurs portent essentiellement sur un point, celui de l'utilisation des jeunes au sein des différentes catégories d'âge. Il estimerait "que le processus de formation individuelle n’a de sens que s’il est réalisé au sein d’un collectif délimité et cohérent". De fait, il militerait afin de pouvoir disposer d'un groupe fermé tout au long de la saison, et il en est de même pour les autres coaches du club. En revanche, l'idée de ses supérieurs c'est que tout sociétaire du PSG appartient avant tout au club et qu'il peut, de fait, changer de catégorie ou d'équipes en plein saison et même plusieurs fois lors d'un exercice.

Son agent reconnait l'existence d'un malaise

D'autre part, Motta se plaindrait d'une absence de communication avec les autres composantes du club. Il n'y aurait eu qu'une seule réunion avec Henrique depuis sa reconversion. Une situation qu'il a de plus en plus de mal à supporter et cela a été confirmé au Parisien par son agent Alessandro Canovi : "La situation est compliquée pour Thiago, mais je ne veux pas faire plus de commentaires".

S'il claque la porte du PSG, Motta, qui est toujours en quête de la licence UEFA Pro, s'en irait avec un bilan plutôt mitigé en termes de résultats. Avec lui, les moins de 19 ans ont connu une élimination précoce en (sortie en 8es de finale). Ils sont deuxièmes de leur championnat national, et ont aussi vécu une défaite dès le premier tour de Gambardella. À son crédit, on peut cependant souligner qu'il a fait progresser quelques jeunes, qui ne devraient pas tarder à intégrer les pros (Ruiz, Kapo, Aouchiche, Kouassi ou Kalimuendo).