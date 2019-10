Le PSG devrait garder Icardi

Selon la presse italienne, le PSG envisage d’activer l’option d’achat dont il dispose pour l’attaquant argentin Mauro Icardi.

Mauro Icardi a été prêté au PSG lors du dernier jour du mercato estival. Et, il n’aura pas fallu longtemps à l’avant-centre argentin pour séduire ses responsables franciliens. Au bout de quelques matches joués, il fait déjà l’unanimité du côté du Parc, à tel point que la direction songe dès maintenant à lever l’option d’achat le concernant.

Icardi a disputé six matches jusqu’ici avec les champions de et il a trouvé le chemin des filets adverses à cinq reprises. Il reste en outre sur quatre matches avec au moins un but inscrit, dont celui de mardi contre Bruges en Ligue des Champions (un doublé inscrit). Après cette belle sortie en terre belge, il a d’ailleurs eu droit aux éloges de son coach, Thomas Tuchel.

Le PSG aurait pu attendre jusqu’à la fin de la saison pour décider si oui ou non il gardait l’international albiceleste. Mais, face à la succession des performances convaincantes de son numéro 18, on s’est dit qu’il n’y avait pas lieu d’attendre davantage. C’est ce que révèle La Gazzetta Dello Sport.

Cavani poussé vers la sortie ?

Pour s’attacher définitivement les services d’El Aguila, Paris doit verser la modique somme de 70M€. Un tel montant fera d’Icardi la troisième recrue la plus chère de l’histoire du club derrière Neymar et Mbappé.

Quid de Cavani si d’aventure Icardi venait à être enrôlé ? Telle est l’interrogation qui taraude tous les supporters parisiens. Jusque-là, les deux buteurs n’ont pas été trop mis en concurrence en raison de l’indisponibilité de l’Uruguayen. Mais, les prochains matches devraient livrer des indications claires concernant la possible cohabitation de ce duo sud-américain.