Ligue des Champions : Le PSG débutera contre Bruges

Le programme de la phase des poules de la Ligue des Champions vient d’être dévoilé. Paris commencera par un déplacement à Bruges.

Au lendemain du tirage au sort de la phase des poules de la Ligue des Champions, l’UEFA a procédé à l’élaboration du programme des matches. Ainsi, les différentes équipes participantes sont fixées sur l’ordre des rencontres, et c’est le cas des deux représentants français que sont le PSG et Lille.

Le 28 septembre, une date déjà cochée dans les agendas

Le PSG a bénéficié d’une entrée en matière en douceur puisque le premier match le verra défier le FC Bruges (15 septembre). Les Belges sont leurs opposants les plus abordables sur le papier. L’histoire européenne de Lionel Messi avec Paris devrait donc débuter au Stade Jan-Breydel.

Les vice-champions de France enchaineront ensuite par la réception de Manchester City (28 septembre). L’ambiance promet d’être chaude pour ce premier match au Parc des Princes. Le match retour aura lieu le 24 novembre à l’Etihad Stadium. Et, il se tiendra lors de la 5e journée, et non durant la 6e comme ce fut le cas lors des saisons précédentes. Concernant la double opposition face à Leipzig elle est programmée les 19 octobre et 3 novembre prochains.

Pour ce qui est de Lille, il entamera son parcours par la réception de Wolfsburg (14 septembre). Les Dogues défieront par la suite le RB Salzbourg (29 septembre) avant de livrer une double opposition contre le FC Séville (20 octobre et 2 novembre). Les Dogues peuvent donc espérer monter progressivement en puissance et ne pas hypothéquer d'entrée eurs chances de qualification.



Calendrier du PSG

Bruges-PSG (15 septembre, 21h)

PSG-Manchester City (28 septembre, 21h)

PSG-RB Leipzig (19 octobre, 21h)

RB Leipzig-PSG (3 novembre, 21h)

Manchester City-PSG (24 novembre, 21h)

Paris SG-Bruges (7 décembre, 18h45)

Calendrier de Lille

Lille-Wolfsbourg (14 septembre, 21h)

Salzbourg-Lille (29 septembre, 21h)

Lille-Séville (20 octobre, 21h)

Séville-Lille (2 novembre, 21h)

Lille-Salzbourg (23 novembre, 21h)

Wolfsbourg-Lille (8 décembre, 21h)