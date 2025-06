Le PSG connaît le prix de Rafael Leao

L'AC Milan a fixé le prix de Rafael Leao à 130 millions d'euros, le Bayern Munich envisageant une possible association avec Harry Kane.

Selon le Corriere dello Sport, l'AC Milan a fixé le prix de l'attaquant portugais Leao à 130 millions d'euros, suite à un fort intérêt du Bayern Munich, d'Arsenal et de plusieurs clubs saoudiens, sans oublier le PSG. Bien que sa clause libératoire officielle soit de 175 millions d'euros, Milan serait ouvert à la négociation, notamment après une saison 2024-2025 mitigée.

L'ailier de 25 ans a disputé 50 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière, inscrivant 12 buts et délivrant 13 passes décisives pour Milan. Le Bayern Munich, géant allemand, cible un ailier gauche, quelle que soit la situation contractuelle de Leroy Sané, souhaitant ajouter un remplaçant à son attaquant numéro 1 Harry Kane. De son côté, Mikel Arteta et la direction d'Arsenal suivent également de près l'évolution de la situation.

Al Nassr, Al Hilal et Al Ittihad, trois des plus grands clubs d'Arabie saoudite, manifestent également un vif intérêt pour l'international portugais et seraient prêts à lui offrir la somme astronomique de 25 millions d'euros par an.

La valeur marchande actuelle de Leao s'élève à 75 millions d'euros, un montant nettement inférieur aux 130 millions demandés par Milan et bien inférieur à sa clause libératoire de 175 millions d'euros. L'attaquant portugais a rejoint Milan en 2019 et est sous contrat avec le club jusqu'en 2028.

Après avoir manqué les compétitions européennes, notamment la Ligue des champions, Milan aborde un été crucial. Un remaniement de l'effectif semble probable, et Leao est l'un des grands noms susceptibles d'être transférés, aux côtés de Theo Hernandez et Tijjani Reijnders. Avec l'arrivée de Massimiliano Allegri à la tête des Rossoneri, de grands changements se profilent à l'horizon à San Siro.