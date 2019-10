Le PSG amoindri par plusieurs absences contre Dijon

Pour la réception de Dijon, vendredi en Ligue 1, Paris va devoir composer sans plusieurs de ses joueurs cadres.

En ouverture de la 11e journée du championnat, Paris défie vendredi à domicile. Pour cette rencontre, Thomas Tuchel va de nouveau devoir faire sans plusieurs éléments importants.

Neymar reste indisponible, et c’est aussi le cas de Kehrer, de Meunier et de Herrera. Marco Verratti a également rejoint l’infirmerie cette semaine, tandis que Thiago Silva a contracté un virus et a dû déclarer forfait pour cette partie.

En raison des nombreuses défections en défense, le coach allemand a notamment fait appel au jeune Néerlandais Mitchel Bakker (19 ans). Arrivé de l’ l’été dernier, ce dernier n’a pas encore fait la moindre apparition avec le groupe pro. Ce n’est pas la première fois qu’il est convoqué, mais il n’a pas encore eu la chance de figurer sur la feuille du match en .

🆗🗒️ Le groupe parisien pour le déplacement à Dijon #DFCOPSG — (@PSG_inside) October 31, 2019

En plus de Bakker, Tuchel a retenu Layvin Kurzawa. L’ancien monégasque n’a participé qu’à un seul match de championnat depuis le 28 septembre dernier.

Concernant les bonnes nouvelles, il y a le retour d’Idrissa Gueye. Le Sénégalais n’avait plus joué depuis la dernière trêve internationale. Avec lui sur le terrain, Paris n’a toujours pas concédé le moindre but.

Le groupe pour Dijon : Navas, Rico, Bulka; Diallo, Kimpembe, Bernat, Dagba, Mbe Soh, Kurzawa, Bakker ; Gueye, Paredes, Marquinhos, Draxler ; Mbappé, Cavani, Di Maria, Sarabia, Icardi, Choupo-Moting.

Les principaux absents : Kehrer, Neymar, Meunier, Verratti, Herrera (blessés), Thiago Silva (malade), Aouchiche, Kouassi (Mondial U17)