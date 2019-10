Dijon-PSG, Thomas Tuchel : "Entraîner Verratti est la meilleure chose possible"

Le coach parisien s'est réjoui de la prolongation de Marco Verratti ce jeudi en conférence de presse avant le déplacement à Dijon, vendredi (20h45).

Le groupe et les absents

Thomas Tuchel : Edi (Cavani) est bien, il est disponible pour demain. Il n'y a aucun problème. Neymar, Thilo Kehrer et Thomas Meunier ne sont pas capables de jouer. Ander (Herrera) et Marco Verratti, c'est trop tôt. Ils ne seront pas avec le groupe. On pense qu'ils reviendront avec l'équipe lundi, j'espère qu'ils seront disponibles pour mercredi. Et malheureusement, Thiago (Silva) est un petit peu malade depuis cette nuit. Il ne sera pas avec le groupe non plus.

L'adversaire :

Ils sont derniers au classement, mais dans les statistiques ce ne sont pas les derniers. Ils sont plutôt au milieu. J'attends de mes joueurs qu'ils préparent ce match sérieusement et qu'ils fassent beaucoup d'efforts, qu'on continue après trois victoires. (...) On a beaucoup donné pendant chaque match. La deuxième mi-temps contre Marseille n'était pas bonne. On a manqué d'intensité, on n'a pas fait assez d'efforts. On doit recommencer pour gagner les trois prochains matches contre Dijon, Bruges et Brest. Et ça commence demain.

"Cavani débutera-t-il ? Peut-être..."

L'état d'esprit de Cavani

Il n'est pas complètement heureux. Il était blessé, et c'est normal. Maintenant, il doit se battre comme chaque joueur pour avoir sa place dans l'équipe. Il a du caractère, c'est un n°9, il est notre buteur, l'un des plus grands dans ce club. C'est une phase difficile, l'équipe a bien joué sans lui, peut-être que maintenant son rôle a changé, mais ce n'est que maintenant, il est super professionnel, il s'entraîne dans un bon état d'esprit avec beaucoup de qualité. Débutera-t-il vendredi à Dijon ? Peut-être.

Cavani ailier gauche à l'avenir ?

Pour moi, il peut jouer aux trois postes en attaque. S'il joue avec ses qualités et ses caractéristiques, il va jouer de manière différente que Choupo ou Sarabia à gauche par exemple. C'est possible. À gauche, il jouera peut-être davantage en second attaquant, à l'intérieur, alors que Choupo, lui, préférera partir directement de la ligne. Mais si on joue en 4-3-3 avec trois attaquants, pour moi, tous mes attaquants peuvent jouer aux trois postes.

La situation de Kurzawa

J'ai confiance en lui. Mais parfois c'est nécessaire de prendre des décisions. Je peux seulement sélectionner 16 joueurs plus 2 gardiens pour un match. Pour moi, c'est presque ridicule car en et en , on peut avoir 10 joueurs. À Bruges et contre Marseille, c'était comme ça. Juan Bernat a commencé, Thomas Meunier aussi. Colin Dagba était là aussi. Il y avait Abdou Diallo sur le banc, parce qu'il peut jouer à plusieurs postes. Layvin (Kurzawa) est un spécialiste, c'est un défenseur gauche et c'est plus difficile de lui trouver une place sur le banc. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas mérité ou que je n'ai pas confiance. Je dois choisir 6 joueurs sur le banc pour avoir des solutions pour 10 postes. Ce n'est pas facile pour lui, c'est la réalité. Mais lui aussi est dans ce groupe, il est fiable. Il reste professionnel. C'est possible que sur un match il ne soit pas dans l'équipe et que le match suivant il commence. C'est possible qu'il ne soit pas avec nous contre Marseille et qu'il commence à Dijon.

Un nouveau schéma avec Neymar ?

Je ne sais pas si on doit changer de schéma pour un joueur. On doit penser à l'équipe. Il y a beaucoup d'avantages avec ce schéma à trois au milieu. C'est très bien pour nous afin de contrôler tous les espaces. Je ne vais pas décider maintenant, mais ce n'est pas uniquement la question de la présence de Ney. Pour moi, on peut tous jouer avec Ney et sa qualité extraordinaire. Je dois créer une structure pour l'équipe, afin que les joueurs trouvent des espaces où ils se sentent confortables.

"Ma relation est top avec Mbappé !"

Sa relation avec Mbappé

C'est top. J'aime jouer avec lui. Je suis très heureux qu'il soit avec nous. Il est décisif, il a toujours le sourire. On peut rigoler chaque jour avec lui, mais je ne veux pas arrêter de le pousser. C'est mon défi de le pousser, car avec de très grands joueurs on n'est jamais satisfaits. On sait qu'il est capable de choses énormes et extraordinaires.

La prolongation de Verratti

C'est un joueur clé pour nous. Il est l'un des meilleurs milieux du monde. C'est un gars super fiable avec de grosses responsabilités au sein du groupe. Il pense toujours au collectif, il veut toujours que tout le monde soit heureux. Être l'entraîneur de Marco (Verratti), c'est vraiment la meilleure chose possible.

Benjamin Quarez, au Camp des Loges.