Le PSG affrontera finalement Orléans

Le match entre le PSG et Genoa, qui devait se disputer samedi, n’aura pas lieu. Les Franciliens affronteront finalement Orléans.

Pour sa quatrième sortie de l’intersaison, le PSG devait se mesurer samedi soir (à 19h) à Genoa. Ce match ne se tiendra pas. Et pour cause ; la formation transalpine a refusé de traverser les Alpes. Sur son site officiel, le club italien a fait savoir qu’il ne voyagerait pas en France car les conditions sanitaires n’étaient pas réunies. Sans enjeu, ce match a donc été purement et simplement reporté.

Ce report aurait posé un problème si le PSG n’avait pas trouvé de remplaçant à la formation italienne. Or, il se trouve que l’US Orléans a accepté de « pallier à cette défection ». Paris vient de le confirmer. Le duel se tiendra au stade de la Source, l’antre de la formation du National.

Sergio Ramos pourrait faire ses débuts

Mauricio Pochettino, qui vient de prolonger son contrat, peut donc être rassuré. Le coach argentin avait prévu de voir plusieurs de ses nouveaux joueurs à l’œuvre ce samedi. Sergio Ramos est notamment pressenti pour effectuer ses débuts avec les vice-champions de France au bout d’une semaine d’entrainement complète.

Lors de ses trois premiers matches de préparation, le PSG l’a emporté deux fois (contre Le Mans et Augsbourg) et fait match nul (face à Chambly). Après l’opposition face aux Orléanais, les joueurs de la capitale défieront le FC Séville (27 juillet). Il y aura ensuite la rencontre du Trophée des Champions face au LOSC le 1er aout. Quant à la reprise de la Ligue 1, elle est prévue le 7 aout face à Troyes pour Neymar et consorts.