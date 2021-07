OFFICIEL - Pochettino prolongé au PSG

Seulement six mois après son arrivée au club, Mauricio Pochettino vient de parapher un nouveau bail avec le PSG.

L’histoire de Mauricio Pochettino avec le PSG est partie pour le durer. Alors qu’on le déclarait en partance au début de l’été, le coach argentin vient tout juste conforté à son poste par sa direction.

L’ancien manager des Spurs et tous les membres de son staff viennent de parapher un nouveau deal jusqu’en 2023 avec les vice-champions de France. Un bon signe de confiance de la part de ses supérieurs, alors qu’il avait manqué le double objectif C1 – Ligue 1 lors de la saison écoulée.

Sur le site officiel du club, le président Nasser Al-Khelaifi a justifié la décision qui a été prise de renouveler le bail de "Poch" : « Nous sommes heureux que Mauricio prolonge son aventure au sein de la famille Paris Saint-Germain. Ayant été lui-même capitaine de l'équipe il y a 20 ans, il partage les valeurs, l'ambition et la vision du club pour l'avenir, a déclaré le Qatari. Avec le leadership de Mauricio, nous sommes enthousiastes et confiants quant à ce que l'avenir nous réserve. »

« Un rêve devenu réalité » pour Pochettino

L’intéressé a lui aussi réagi à cette nouvelle, et exprimé son bonheur : « Je suis vraiment très heureux et je le suis aussi pour mon staff, a-t-il commencé par confier. C’est très important pour nous de sentir le soutien et la confiance du club et nous allons tout faire pour que les supporters soient fiers de nous. C'est pour ça que nous espérons pouvoir atteindre nos objectifs tous ensemble. Il y a 20 ans, j’étais capitaine ici, et aujourd’hui je suis le coach de cette équipe… C’est un rêve devenu réalité ».

Pochettino a manqué les deux principaux objectifs du club, mais il a quand même dépoussiéré son palmarès depuis son arrivée en France. Il avait remporté le premier trophée de sa carrière, qui est le Trophée des Champions, avant de guider les siens vers la victoire en Coupe de France. Cette année, lui et ses hommes, espèrent bien sûr faire beaucoup mieux.

Pour rappel, il avait remplacé Thomas Tuchel au début de l’année suite à une année sabbatique. Il est le sixième entraineur de l’ère QSI à Paris.