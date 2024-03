Le PSG à la traîne pour Yoro

Le Real a jeté son dévolu sur Leny Yoro pour renforcer sa défense, selon les dernières informations, il a une longueur d'avance sur ses rivaux.

Yoro, 18 ans, réalise une saison exceptionnelle à Lille et attire l'attention des plus grands clubs européens. Alors que son contrat se termine en 2025, Lille tente désespérément de le renouveler, sans succès pour l'instant. Le joueur lui-même souhaite faire le grand saut cet été et, s'il ne le fait pas, son prix sera plus bas et ses options plus ouvertes.

Selon Diario AS, les Blancos ont un léger avantage sur leurs rivaux, le Paris Saint-Germain, Chelsea et le Bayern Munich. Lille ne veut pas vendre au PSG et a exigé 100 millions d'euros pour Yoro en janvier. En ce qui concerne les autres concurrents, la présence d'Aurélien Tchouameni et d'Eduardo Camavinga donne l'avantage aux merengue, eux qui constituent une garantie d'adaptation pour Yoro, est un exemple de joueurs qui ont réussi à faire la transition entre la Ligue 1 et le PSG.

Le PSG en retard

Pour le Real, Yoro est la meilleure option pour renforcer sa défense, qu'il aimerait rajeunir, Nacho Fernandez, David Alaba et Antonio Rudiger ayant tous dépassé la trentaine. Les Merengue ne veulent pas payer les 60 millions d'euros demandés pour Yoro et attendront que Lille revoie ses exigences à la baisse ou essaieront de trouver un accord pour que Yoro arrive gratuitement l'été suivant. Yoro posséderait aussi le sceau d'approbation de Kylian Mbappé - la superstar française a noté dans son camp que le jeune homme est le défenseur qui lui a causé le plus d'ennuis cette saison.

L'article continue ci-dessous

Ces derniers mois, la presse madrilène a rapporté que le Real Madrid était en contact avec le camp de Yoro afin de sonder un accord. Après avoir recruté Arda Guler, Endrick Felipe et Jude Bellingham, Madrid a l'habitude de recruter les meilleurs jeunes sur le marché. Le plus grand obstacle est peut-être que Yoro ne souhaite pas attendre un an et que d'autres clubs pourraient être en mesure de répondre au prix demandé par Lille cet été.