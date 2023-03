Le prix scandaleux que Chelsea a payé pour Graham Potter

Les Blues ont surpris le monde du football en se lançant dans d'ambitieuses dépenses estivales, avant de licencier Thomas Tuchel.

Potter a été recruté par le nouveau groupe de propriétaires du club, dirigé par Todd Boehly, et tout comme Chelsea a dépensé sans compter pour les transferts, ils ont également cassé la banque pour recruter l'Anglais de 47 ans, qui a connu un grand succès avec les Seagulls.

Les comptes de Brighton ont montré exactement combien Chelsea a payé pour signer Potter.

Les Seagulls ont publié leurs comptes mercredi et ceux-ci montrent que l'équipe de Stamford Bridge a déboursé 21,5 millions de livres pour racheter le contrat de Potter.

Bien que les détails de telles transactions soient souvent difficiles à cerner en raison des différentes méthodes comptables entre les clubs et les pays, on pense qu'il s'agit de la somme la plus importante jamais payée par un club dans une telle transaction.

Potter a du mal à justifier son prix

Les fans de Chelsea, quant à eux, peuvent avoir l'impression que le club n'a pas été à la hauteur de la situation. Bien que Potter ait bénéficié d'un soutien incroyable lors du marché des transferts de janvier, les Blues occupent toujours la 10e place de la Premier League, bien en deçà de leurs espérances de participer à la Ligue des champions la saison prochaine.

En particulier, l'équipe de Stamford Bridge a connu des difficultés devant les buts sous la houlette de son nouvel entraîneur, n'inscrivant que 33 buts en 30 matches. En effet, le bilan de Potter, qui compte 12 victoires lors de ces matches, n'est pas du tout impressionnant.

Avant une série de trois victoires avant la pause internationale, les supporters de Chelsea ont réclamé le licenciement de Potter. Toutefois, des signes d'amélioration sont apparus au cours de cette série, qui a été interrompue par un décevant match nul à domicile contre Everton.

Néanmoins, Potter reste sous pression à Chelsea, bien qu'ayant payé Brighton si cher pour capturer le manager, il est compréhensible que le conseil d'administration soit désireux de lui donner le temps de faire les choses correctement.