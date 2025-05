Le prix réduit de Rashford dévoilé ! Bonne affaire pour le PSG ?

Chelsea vs Manchester United

Manchester United serait prêt à vendre Marcus Rashford pour un montant estimé à 40 millions de livres

Malgré les spéculations suggérant que Villa était prioritaire pour acquérir Rashford après son prêt, il a été confirmé que l'équipe d'Unai Emery ne dispose pas de clause de préemption, comme l'a révélé The Sun. En revanche, tout club dont l'évaluation correspond à celle de United lors du prochain mercato sera libre d'entamer des négociations avec le joueur de 27 ans.

Rashford ne disputera pas l'avant-dernier match de Premier League d'Aston Villa contre Tottenham, car il continue de se remettre d'une blessure aux ischio-jambiers. Cette absence met fin à son prêt au club des Midlands. En raison du règlement de la Premier League, Rashford ne sera pas éligible pour le dernier match de la saison de Villa, qui aura lieu à Old Trafford contre son club d'origine. De ce fait, il a déjà disputé son dernier match sous les couleurs de l'équipe première, terminant avec une contribution de quatre buts et six passes décisives en 18 apparitions.

Son prêt étant conclu, Rashford devrait revenir au centre d'entraînement de Carrington à Manchester United début juillet dans le cadre de la préparation de pré-saison. Cependant, Manchester United est ouvert aux offres et envisagerait des solutions permanentes et temporaires. Si un club ne souhaite pas payer l'intégralité du prix demandé, un autre prêt reste envisageable, notamment s'il permet à Rashford de continuer à évoluer au plus haut niveau.

Rashford aurait clairement indiqué sa préférence pour un club évoluant en Ligue des champions. Cela pourrait compliquer un éventuel transfert vers des clubs extérieurs à l'élite européenne, mais pourrait susciter l'intérêt des grandes équipes continentales et des rivaux nationaux. Le prix demandé de 40 millions de livres sterling (53 millions de dollars) devrait attirer les offres de clubs européens, notamment ceux qui recherchent une expérience confirmée en Premier League et une profondeur offensive.