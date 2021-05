"Le plus difficile" - Guardiola est fier des joueurs de Man City après avoir remporté le troisième titre en quatre ans

L'entraîneur catalan a félicité son équipe "spéciale" après avoir remporté la couronne de Premier League lors de la pandémie de coronavirus.

Pep Guardiola a qualifié le triomphe du titre de Premier League de Manchester City lors de la pandémie de coronavirus comme "le plus difficile". Le troisième titre de Manchester City en quatre ans a été confirmé mardi lorsque Manchester United, deuxième, s'est incliné 2-1 à domicile contre Leicester City. Il a complété un grand revirement pour Manchester City, qui était 11e en novembre après une défaite 2-0 contre Tottenham, mais a assuré le titre de champion à trois matches de la fin de saison.

"Cela a été une saison et un titre de Premier League pas comme les autres", a déclaré Pep Guardiola qui va désormais pouvoir se focaliser sur la finale de Ligue des champions contre Chelsea à la fin du mois de mai. "Ce fut le titre le plus difficile. Nous nous souviendrons toujours de cette saison pour la façon dont nous avons gagné le titre. Je suis tellement fier d'être le manager ici et de ce groupe de joueurs. Ils sont si spéciaux".

"Traverser cette saison - avec toutes les restrictions et difficultés auxquelles nous avons été confrontés - et montrer la constance que nous avons est remarquable. C'est implacable. Chaque jour, ils sont là, se battant pour le succès, essayant toujours d'être meilleurs. Ils ont été tellement, tellement résilients", a ajouté l'entraîneur de Manchester City. Pep Guardiola pense que ce titre a été le plus difficile à gagner en raison de l'impact de la pandémie de coronavirus.

Guardiola remercie les supporters de Manchester City

La saison a débuté tard avec ses joueurs sous préparés et un calendrier raccourci signifiait qu'ils n'avaient pas de milieu de semaine sans le moindre match avant le début du mois de mai. Les joueurs ont été touchés par une épidémie de Covid-19 vers Noël qui a fermé le centre d'entraînement, mais Guardiola les a conduits à un autre titre ainsi qu'à une victoire en Carabao Cup, avec une finale de la Ligue des champions contre Chelsea à venir.

"Au début de chaque saison, la Premier League est le titre le plus important pour nous. C'est celui où vous devez être là tous les trois jours, jouer tous vos rivaux à la maison et à l'extérieur", a ajouté l'entraîneur de Manchester City. "Ce n'est qu'en étant les meilleurs, semaine après semaine, que vous pourrez gagner cette compétition. C'est un énorme succès".

"C'est tellement important de dire un grand merci à tous nos fans. Dans nos moments les plus difficiles, nous n’avons pas pu entendre la foule se mettre derrière nous comme d’habitude, mais nous savons qu’elle est avec nous partout où nous allons et cela nous a soulevés. Je leur promets que nous ressentons leur amour, nous l'apprécions et nous n'aurions pas pu faire ce que nous avons fait sans lui. J'espère que nous pourrons tous célébrer ensemble un jour pas trop loin", a conclu Guardiola.