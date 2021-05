Zinchenko a des offres exceptionelles selon Guardiola

Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, révèle que Zinchenko croule sous les offres.

Le boss de Man City, Pep Guardiola, a révélé qu'Oleksandr Zinchenko avait rejeté les offres de transfert l'été dernier tout en décrivant le défenseur comme un talent «exceptionnel».

Zinchenko connaît actuellement sans doute sa meilleure saison à l'Etihad Stadium, après avoir été initialement débauché de la formation russe du FC Ufa en 2016.

Le joueur de 24 ans était étroitement lié à un départ de City après une campagne 2019-2020 décevante, Guardiola confirmant maintenant qu'il avait choisi de rester et de se battre pour sa place après avoir suscité l'intérêt d'un certain nombre de clubs.

Guardiola a déclaré avant la défaite 2-1 de son équipe contre Chelsea en Premier League samedi: "Oleks [Zinchenko] s'est beaucoup battu pour être à Man City, un transfert était possible, il a dit" non, je veux être ici ". Cela signifie beaucoup. C'est un gars qui a joué dans une autre position, ne se plaint jamais. Il ne fait pas d'erreur. Quand vous dites quelque chose, il le lit immédiatement."

Le Catalan a poursuivi, évoquant les qualités de Zinchenko: "Il est toujours concentré, toujours concentré. En tant qu’arrière gauche, il se bat contre [Mohamed] Salah, [Marcus] Rashford, [Angel] Di Maria - les adversaires les plus coriaces et il ne fait pas d’erreurs. Sa qualité avec le ballon est exceptionnelle, on le sait ..."

Zinchenko a été envoyé en prêt au PSV aux Pays-Bas lors de son arrivée initiale à City, mais est retourné à l'Etihad à l'été 2017 et a décidé de se frayer un chemin dans la configuration de Guardiola. L'international ukrainien a depuis disputé 92 matchs dans toutes les compétitions, marquant deux buts et récoltant sept passes. Zinchenko a remporté huit trophées au cours de son séjour à City, dont deux titres de Premier League, et est sur le point de remporter une autre couronne nationale à l'heure actuelle, avec une finale de la Ligue des champions contre Chelsea qui se profile également à l'horizon.

Le joueur a signé un nouveau contrat de cinq ans en 2019, et il lui reste encore trois ans pour exécuter ce bail. Zinchenko a aidé City à se vanter du meilleur bilan défensif de la Premier League cette saison.