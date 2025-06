Le père de Rodrygo pète un câble

Salzburg vs Real Madrid

La star du Real Madrid, Rodrygo Goes, continue de faire l'objet d'intenses spéculations sur son avenir, après avoir été écarté de l'équipe par décision technique contre Pachuca.

Comme cela s'était produit lors du Clásico en mai, le jeune Victor Munoz a été envoyé sur le terrain pour les dernières minutes, tandis que Rodrygo est resté sur le banc, sans s'échauffer.

Le talentueux Brésilien a été fortement associé à Arsenal ces dernières semaines, Manchester City semblant également lui convenir. Malgré cela, plusieurs informations indiquent que Rodrygo souhaite rester au club, mais qu'il souhaite jouer un rôle important sous les ordres de Xabi Alonso. Selon The Athletic, les clubs de Premier League ne savent pas qu'il est sur le marché, mais suivent de près sa situation.

Rodrygo a manqué le dernier mois de la saison nationale du Real Madrid, apparemment pour des raisons de santé après avoir souffert d'une fièvre. Cependant, le même média ajoute que, selon des informations officieuses, Rodrygo aurait manqué le dernier mois parce qu'il « ne se sentait pas assez en forme ou d'humeur » pour jouer.

Alonso a déclaré publiquement qu'il « était au courant de ce qui s'était passé » avec Rodrygo à la fin de la saison, mais n'a pas donné plus de détails. Il semblerait également que Rodrygo ait parfois du mal à trouver la motivation pour s'entraîner.

Représenté par son père, Eric Goes, The Athletic révèle également qu'au cours des derniers mois, il a fait part de sa frustration concernant le rôle de Rodrygo au sein du club, ce qui n'a pas été bien accueilli par la hiérarchie. D'autre part, Eric Goes a également refusé des propositions venues d'Angleterre ces derniers mois.

Le Real Madrid prêt à vendre Rodrygo ?

Au milieu des nombreuses discussions sur la volonté de Rodrygo de quitter le club, certains suggèrent que les Merengues seraient prêts à le laisser partir. Le club aurait fixé le prix de Rodrygo à 90 millions d'euros et, si un accord était conclu, il aurait déjà des projets pour l'utilisation de ces fonds. Avec l'arrivée prévue de Franco Mastantuono pour 63 millions d'euros en août, Rodrygo devra faire face à une concurrence accrue pour sa place sur le côté droit de l'attaque.