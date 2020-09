Le père d'Alaba accuse Hoeness de mentir sur le déroulement des négociations

George Alaba et le père du joueur, Pini Zahavi, s'est mis en colère contre l'ancien président du Bayern, coupable de mensonges selon lui.

L’entourage de David Alaba a réagi avec colère aux accusations de cupidité qu'avaient emises Uli Hoeness à leur encontre et aussi celle de leur agent.

L'agent et le père de l'international autrichien ont été attaqués dans la presse par l'ancien président du , Uli Hoeness, ce week-end, lequel a même décrit le représentant Pini Zahavi comme un «piranha» et quelqu'un de pas du tout recommandable. En outre, les médias ont affirmé qu'Alaba souhaitait devenir le joueur le mieux payé du Bayern, gagnant 25 millions d'euros par an.

George Alaba, le père du joueur, est offensé par tout ce qu'il a entendu ces derniers jours. Et il ne s'est pas gêné pour le faire savoir. «J'ai amené David Alaba au Bayern alors qu'il était encore adolescent. Au fil des ans, j’ai eu plusieurs occasions de transférer David dans un autre club, mais nous avons été fidèles et avons toujours choisi de rester. Je ne m'attendais pas à ce que le FC Bayern répande de sales mensonges en public sur les demandes de salaire et de commission », a-t-il déclaré à Sky Sport.

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

"Affirmer que nous ne pouvons pas parvenir à un accord sur un nouveau contrat en raison de ces paiements est l'une de ces allégations indécentes. Tout cela parce que nous n’avons pas accepté les chiffres qu’ils nous ont présentés. Nous avons nos propres idées", a ajouté Alaba Sr.

De son côté, Zahavi a nié avoir demandé un paiement de commission disproportionné pour conclure l'accord. "A aucun moment je n'ai parlé en détail d'un éventuel paiement de commission avec les responsables du Bayern", a-t-il déclaré. "La seule fois où ce sujet a été abordé, c'est lorsque nous nous sommes rencontrés à Lisbonne. Hasan Salihamidzic m'a demandé comment j'imaginerais cela. Je lui ai dit que nous devrions d'abord travailler sur un accord avec le joueur, mais je n'allais pas demander pas plus que d'habitude. Je ne veux pas obtenir plus que d’autres agents qui ont reçu des commissions du Bayern. Encore une fois: nous n'avons pas encore parlé de chiffres."

Alaba, 28 ans, a passé toute sa carrière professionnelle du côté de l'Allianz Arena, après les avoir rejoints en 2008 en provenance d'Autriche Vienne à seulement 16 ans. Depuis ses débuts dans l'équipe senior en 2010, il s'est imposé comme l'un de leurs meilleurs éléments, ayant figuré à près de 400 reprises pour la première équipe. Si aucun nouvel accord n'est conclu, il peut quitter le club l'été prochain gratuitement.