Le onze du PSG : Neymar et Mbappé d’entrée

Mauricio Pochettino a fait le choix de titulariser d’entrée son duo de stars offensives.

Pour le compte de la 34e journée de Ligue 1, Paris défie Metz sur sa pelouse ce samedi (à 17h). Même si ce match précède le choc contre Manchester City en Ligue des Champions, l’entraineur francilien a fait le choix d’aligner une équipe compétitive.

Le PSG devrait être disposé en 4-3-3 face aux Lorrains. Mauro Icardi et Angel Di Maria ont été ménagés, mais Neymar Jr et Kylian Mbappé sont bien là, fidèles aux postes. En attaque, ils ont été associés à Pablo Sarabia.

Dans l’entrejeu, on retrouve Marco Verratti, avec l’homme en forme du moment Leandro Paredes. Ander Herrera est aussi présent.

Derrière, pas de Marquinhos, pas encore au point physiquement. C’est donc Thilo Kehrer qui va accompagner Presnel Kimpembe, tandis que les côtés sont occupés par Alessandro Florenzi et Layvin Kurzawa. Dans les buts, on retrouve Keylor Navas.

Contre Metz, Paris ne vise rien d’autre qu’une victoire afin de retrouver la place de leader. La tâche ne sera cependant pas aisée face à Farid Boulaya et ses coéquipiers.

Le onze du PSG contre Metz :

Keylor Navas; Kimpembe, Kehrer, Kurzawa, Florenzi ; Verratti, Paredes, Herrera; Mbappé, Neymar Jr, Sarabia.