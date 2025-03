Le onze de l'OL contre Brest : Paulo Fonseca réserve une surprise au milieu

Lyon vs Brest

Paolo Fonseca frappe fort ! Le coach lyonnais aligne une équipe offensive contre Brest avec une surprise de taille au milieu.

L’Olympique Lyonnais reçoit Brest ce dimanche avec un objectif clair : se relancer dans la course au top 4. Après une série de haut et de bats et un revers contre le PSG, les Gones doivent impérativement enchaîner face à une équipe brestoise en difficulté. Pour cette rencontre, Paulo Fonseca a opté pour un 11 offensif avec un choix fort au milieu de terrain.

Thiago Almada titularisé en meneur de jeu

La grande surprise du jour, c’est la titularisation de Thiago Almada en position de numéro 10. L’Argentin sera chargé d’animer le jeu derrière Alexandre Lacazette, qui retrouve une place de titulaire pour la première fois depuis le choc contre l’OM début février. Almada évoluera dans un système en 4-2-3-1, entouré sur les ailes par Rayan Cherki et Georges Mikautadze, alors que Malick Fofana et Ernest Nuamah débuteront sur le banc.

Dans l’entrejeu, Fonseca a aussi innové. Contre toute attente, il a fait confiance au jeune américain Tanner Tessmann pour composer la doublette avec Corentin Tolisso. Une décision dont Nemanja Matic, pourtant intouchable ces dernières semaines, en fait les frais. Un chois osé du coach portugais, surtout quand on connait l'expérience du Serbe.

L'article continue ci-dessous

AFP

La défense de l'OL remaniée

En défense, l’absence de Nicolás Tagliafico profite à Maitland-Niles, qui occupera le côté droit et jouera d'entrée pour la première fois depuis le 30 janvier, tandis que Saël Kumbedi garde sa place de titulaireà droite. Dans l’axe, la paire Matic-Niakhaté sera chargée de sécuriser la charnière, avec Lucas Perri dans les buts. À noter que Duje Caleta-Car, écarté du onze depuis un mois et demi, reste encore sur le banc, tout comme l'ancien Marseillais Jordan Veretout.

Enfin, Fonseca a convoqué le jeune croate Téo Barisic, capitaine de la réserve, pour pallier toute éventualité défensive. Lyon mise donc sur une équipe équilibrée et joueuse pour enchaîner à domicile, où les Gones n’ont plus perdu face à Brest depuis mai 1980.

Le onze de l'OL contre Brest : Perri - Kumbedi, Mata, Niakhaté, Maitland-Niles - Matic, Tessmann - Cherki, Almada, Mikautadze - Lacazette.