Lyon - Brest : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Lyon et Brest s’affrontent dimanche pour le compte de la 24e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

La 24e journée de Ligue 1 se poursuit ce dimanche avec de nouveaux choc alléchants. Parmi eux, un duel intéressant qui oppose l’Olympique Lyonnais et le Stade Brestois. Deux équipes qui ont pris des trajectoires différentes ces dernières semaines.

L’OL doit relancer la machine

L’Olympique Lyonnais doit réagir ce dimanche après sa défaite à domicile face au PSG (2-3), qui a mis un coup d’arrêt à sa belle dynamique. Avant ce revers, les Gones (36 pts) avaient enchaîné deux larges victoires contre Reims (4-0) et Montpellier (1-4), leur permettant de se positionner à la 6e place de Ligue 1 après 23 journées. Toujours en quête d’un top 4 synonyme de qualification pour la Ligue des Champions, ils accusent cependant un retard de 5 points sur le 4e. En parallèle, ils restent engagés en Ligue Europa et tenteront de retrouver de la confiance face à Brest, avant leur déplacement en Roumanie jeudi pour affronter le FCSB en huitièmes de finale aller.

Brest veut retrouver le sourire

De son côté, Brest a brièvement goûté à la Ligue des Champions cette saison, mais son parcours s’est arrêté en barrages contre le PSG en février. Actuellement 9e du classement, le Stade Brestois (33 pts) doit combler son retard sur le top 6 s’il espère disputer une compétition européenne la saison prochaine. Les Brestois restent sur deux matchs nuls en championnat contre Auxerre (2-2) et Strasbourg (0-0). Mercredi, ils espéraient se relancer en Coupe de France, mais ont finalement été surpris à domicile par Dunkerque (Ligue 2) en quarts de finale (2-3). Sans victoire lors de leurs cinq derniers matchs, les hommes d’Éric Roy doivent impérativement retrouver le chemin du succès.

Horaire et lieu du match

Lyon – Brest

24e journée de Ligue 1

Lieu : Groupama Stadium

A 15h, heure française

Les compos probables du match OL - Brest

Lyon : Perri - Kumbedi, Mata, Niakhaté, Maitland-Niles - Matic, Tolisso - Cherki, Almada, Fofana - Lacazette.

Brest : Bizot - Lala, Chardonnet, Ndiaye, Haïdara - Camara, Lees-Melou - Pereira Lage, Doumbia, Sima - Ajorque.

Sur quelle chaîne suivre le match OL - Brest ?

La rencontre entre l’Olympique Lyonnais et le Stade Brestois sera à suivre ce dimanche 2 mars 2025 à partir de 15h sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime. Si vous êtes muni d’un VPN, il vous est possible de visionner le match gratuitement sur la chaine Youtube brésilienne CazéTV.