Le nouveau Vinicius débarque au Barça

Barcelone poursuit ses efforts pour dénicher et recruter les meilleurs jeunes talents du monde entier, et le directeur sportif Deco a de nouveau jeté son dévolu sur un joueur originaire du Brésil.

Cette fois, il s'agit du jeune talent de 17 ans, Ze Lucas.

Depuis son arrivée au poste de directeur sportif, Deco a intensifié ses efforts de recrutement hors d'Espagne et a recruté les meilleurs talents du football. C'est ce qu'ont démontré les arrivées de joueurs comme Mikayil Faye, David Oduro et Ibrahim Diarra ces deux dernières années. Il a également étudié la possibilité de recruter davantage de talents sud-américains, et a récemment proposé João Vitor à l'essai.

Barcelone vise désormais un talent plus convoité en la personne de Ze Lucas. La jeune starlette, actuellement à Sport Recife au Brésil, est déjà sous contrat professionnel jusqu'en 2028 et a disputé 17 matchs avec l'équipe première du club, dont 432 minutes en Serie A cette saison, et Ze Lucas a été titulaire lors de cinq de ses six derniers matchs.

L'article continue ci-dessous

Zé Lucas intéresse Barcelone

Marca indique que Barcelone est en négociations avancées pour Ze Lucas et, après les discussions de ces dernières semaines, espère conclure un accord.

Zé Lucas est actuellement capitaine de l'équipe brésilienne des moins de 17 ans et a disputé cinq matchs avec la Canarinha junior. Il a également joué un rôle clé dans la conquête du titre de champion d'Amérique du Sud des moins de 17 ans par le Brésil en début d'année, où Barcelone avait envoyé des recruteurs.

Zé Lucas, avec ses 188 cm, a déjà commencé à faire forte impression chez les seniors. Milieu défensif, il se distingue par son adresse balle au pied et sa polyvalence de passe, un profil et un poste qui deviennent notoirement chers sur le marché des transferts.