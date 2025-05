Le nouveau Toni Kroos débarque à Madrid

Cet été, l'une des priorités des Merengues cet été est de maintenir une présence dominante au milieu de terrain.

L'entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso, n'a pratiquement rien dévoilé à son retour au club lundi, ni sur ses projets pour l'équipe, ni sur les recrutements qu'il souhaitait. Cependant, l'une des priorités des Merengues cet été est de maintenir une présence dominante au milieu de terrain, l'absence de Toni Kroos se faisant toujours sentir.

Le départ de Luka Modric affaiblira encore davantage les options d'Alonso, même s'il dispose toujours d'Aurélien Tchouameni, Dani Ceballos, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham et Fede Valverde. Or, Ceballos est le seul à privilégier la direction du jeu. Le milieu de terrain sera donc le prochain point à l'ordre du jour une fois les renforts défensifs finalisés.

Parmi les noms évoqués pour les Merengues figure le milieu de terrain de Stuttgart, Angelo Stiller, auteur d'une performance remarquable en Bundesliga ces dernières saisons. Il a également impressionné au Santiago Bernabéu en Ligue des champions cette saison, et Marca affirme que le Real Madrid envisage un transfert.

L'article continue ci-dessous

Ils estiment qu'il possède le niveau de travail et les qualités requises pour leurs recrues estivales, plutôt qu'un potentiel star. Stiller est également recommandé par Toni Kroos, ce qui est une référence non négligeable pour un employeur.

Les Merengues envisagent également d'exercer l'option de rachat de 8 millions d'euros sur Nico Paz (Côme) avant la Coupe du monde des clubs. Paz a réalisé une première saison impressionnante en Serie A, mais le même média explique que ce transfert n'a que peu d'impact sur la poursuite du Real Madrid pour Stiller, ou un joueur de profil similaire.

Après sa victoire en Coupe d'Allemagne, Stuttgart était en fête dans les rues, et Stiller a été aperçu à l'arrière d'une décapotable avec ses coéquipiers Deniz Undav et Atakan Karazor. On leur a demandé s'ils seraient au club la saison prochaine, et Undav a confirmé que lui et Karazor seraient présents, mais « peut-être pas lui », en référence à Stiller. S'en est suivi un cri de « Hala Madrid ».