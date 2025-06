Le nouveau club de Jack Grealish dévoilé

L'ancienne star de Newcastle United, Chris Waddle, a pressenti Jack Grealish pour un transfert à St. James' Park, mais a évoqué un problème majeur

La star de Manchester City, Grealish, est pressenti pour quitter l'Etihad cet été, près de quatre ans après avoir rejoint l'équipe de Pep Guardiola en provenance d'Aston Villa. L'Anglais, autrefois prometteur, a connu des difficultés avec les Citizens et a également perdu sa place dans l'équipe des Three Lions au fil des ans.

Grealish a été évoqué avec plusieurs clubs de Premier League, dont Naples, champion de Serie A. Cependant, Waddle a affirmé que le joueur de 29 ans pourrait rejoindre St. James' Park, avant de lui conseiller d'éviter les clubs qui envisagent de le faire jouer sur les ailes. Il a également évoqué un problème majeur qui a terni la réputation de l'international anglais.

Lors d'une exclusivité accordée à online-casinos.com, Waddle a déclaré : « Le problème avec Jack Grealish, c'est qu'on ne sait jamais vraiment où le faire jouer. Je ne pense pas que Jack Grealish soit un ailier gauche, ni même un ailier tout court. Je pense que c'est un milieu de terrain qui aime récupérer le ballon, flotter et s'impliquer. Sur l'aile, je ne pense pas que Jack soit un dribbleur. Personnellement, je ne pense pas qu'il soit un ailier. On sait qu'il contrôle le ballon et qu'il le passe bien, mais ce n'est pas un dribbleur. Et je pense que si quelqu'un voulait l'acheter, on se dirait : je préfère qu'il joue plutôt comme joueur central, comme numéro 10, plutôt que comme numéro 11. Jack doit regarder qui veut l'emmener là où il va jouer. »

« Si Eddie le veut, il devra trouver comment le faire jouer au milieu, et je pense que le fait d'être sur l'aile a un prix. » Il doit exploiter pleinement son potentiel. À Villa, il avait un poste libre qui lui convenait, mais à City, tout a mal tourné sur l'aile. Il entre rarement sur le terrain, et encore plus rarement termine-t-il un match qu'il a débuté. Il est la plupart du temps sur le banc.

« À Newcastle, ou quel que soit le joueur qui l'achètera, il faudra l'utiliser comme l'un des trois milieux de terrain, et si on lui propose à nouveau de jouer à gauche, il devrait absolument refuser. »