Le monde du foot rend hommage à Alex Dupont

Décédé ce samedi 1er août à l'âge de 66 ans, Alex Dupont était une figure appréciée du football français et les hommages se multiplient.

L'annonce du décès d'Alex Dupont, ce samedi matin, à l'âge de 66 ans, a profondément attristé le football français.

Président de la Fédération française de football, Noël Le Graët a publié un communiqué afin de lui rendre hommage : « Nous apprenons avec tristesse la disparition d'Alex Dupont. C'était un entraîneur reconnu, un homme de convictions, une personnalité de notre football attachante et appréciée qui a accompli une carrière remarquable. Au nom de la FFF, j'adresse mes plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. »

Sur les réseaux sociaux, Robert Malm, natif de Dunkerque, tout comme Dupont, et qui avait évolué sous les ordres du coach à l'USL Dunkerque a publié un tweet afin de salué la mémoire de son ancien mentor.

Plus d'équipes

Alex Dupont est parti rejoindre son ami son frère Bruno METSU je suis si triste et c’est toute la région de Dunkerque qui est triste aussi .... une pensée pour sa famille et ses proches à qui je présente mes sincères condoléances. Repose en paix Alex....🙏🏾 pic.twitter.com/b3kn4BJNwk — Robert Malm (@RobertMalm) August 1, 2020

Actuel sélectionneur de l'Arabie saoudite, Hervé Renard avait cotoyé Alex Dupont au cours de sa carrière et lui a également rendu hommage sur Twitter.

J’ai appris la triste nouvelle concernant Alex Dupont.

C’était un ami avec lequel j’ai eu la chance de travailler pendant la Coupe Du Monde.✨

Mes pensées vont à sa famille.🙏🏻

RIP pic.twitter.com/PdyVYzsr6R — Hervé Renard (@Herve_Renard_HR) August 1, 2020

Hasard du destin, Dupont est décédé au lendemain de la dernière finale de la , une épreuve qu'il avait remportée en 2000 avec le FC Gueugnon, seul pensionnaire de lauréat de ce trophée. Bien évidemment, son ancien club a salué sa mémoire.