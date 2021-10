Le message fort de Samuel Umtiti au FC Barcelone

Samuel Umtiti a envoyé un message clair à Ronald Koeman et aux fans du FC Barcelone en raison de son manque de temps de jeu.

Umtiti a été fortement critiqué pendant l'été en raison de sa réticence à partir pendant la saga Lionel Messi.

Le FC Barcelone a tenté de se débarrasser d'un certain nombre de joueurs indésirables afin de réunir suffisamment d'argent pour garder Messi.

Mais Umtiti ne voulait pas partir après avoir lutté pour revenir de plusieurs blessures pendant son séjour à Barcelone.

Cela lui a valu d'être hué par les supporters barcelonais lors des matchs de pré-saison, et il n'a pas eu une seule minute de temps de jeu depuis, même si les hommes de Koeman souffrent de problèmes défensifs avec des joueurs comme Eric Garcia en manque de forme.

Dans le sillage de cette critique et du manque de temps de jeu, Umtiti a donné une interview à Marca, et il a clairement fait savoir qu'il voulait rester et attendre son opportunité.

"Je n'ai pas l'intention de partir en janvier, je veux triompher ici", a-t-il déclaré. "Je ne me vois pas dans un autre endroit. Mon intention est de terminer mon contrat.

"J'attends d'avoir l'opportunité de démontrer que je suis très bien, même si c'est un peu difficile".

Abordant certaines des critiques qu'il a reçues des fans, Umtiti a ajouté : "Personne ne sait ce que j'ai fait et ce que je fais. L'entraînement que je fais, les séances doubles. Je suis un travailleur.

"Le football est ma vie et Barcelone est ma vie. Au final, j'ai dû travailler plus que n'importe qui dans le monde. Les gens pensent que je ne fais rien, que je suis sur le canapé toute la journée sans rien faire, mais dans la maison, je travaille, je m'entraîne tous les jours."