Le message énigmatique de Karim Benzema sur les réseaux sociaux !

Karim Benzema a publié un message mystérieux et à même de susciter la polémique.

A deux jours de la finale de la Coupe du Monde entre la France et l’Argentine, Karim Benzema a pris la parole publiquement. Mais, il ne l’a pas fait pour encourager les Bleus. Plutôt pour exprimer son désintérêt.

Benzema n’est pas intéressé !

Son désintérêt envers quoi ? La question reste en suspens. Sur son compte Instagram, KB9 s’est juste contenté de souligner : « cela ne m’intéresse pas ». Et il a adjoint une photo de lui avec une mine boudeuse. A quoi fait-il allusion ? Du voyage à Doha pour soutenir ses coéquipiers en tribune, de la finale en elle-même ? Ou peut-être rien de tout ça.

Toujours est-il que cette publication est susceptible de provoquer beaucoup de remous. Et elle risque de donner du grain à moudre à ses détracteurs. Ceux qui clament qu’il n’a pas grand-chose à faire du parcours de sa sélection au Qatar.

Pour rappel, Benzema était censé participer à ce Mondial car il avait été retenu dans la liste initiale des 26 joueurs. Il a dû déclarer forfait à quelques jours de l’entame de la compétition en raison d’une blessure à la cuisse. Il n’avait pas été remplacé dans le groupe.

Sa présence à la finale n’est pas garantie

Techniquement, et si l’on suit le règlement de la FIFA, l’ancien Lyonnais peut toujours retrouver sa place et même participer à la finale du dimanche contre l’Argentine. Si Didier Deschamps fait appel à ses services et qu’il est d’accord, rien ne s’oppose à ce qu’il tienne sa place contre l’Abiceleste. D'autant plus qu'il vient de rejouer avec les Merengue. Mais, cela ne risque pas d’arriver. Le sélectionneur a déjà écarté cette hypothèse.

Benzema pourrait même ne pas faire le voyage à Doha afin d’assister au match en tant que spectateur. Il en a reçu l’autorisation de la part de son club du Real, mais il n’y a pas encore répondu favorablement. Le staff tricolore n’a pas encore eu de retour de sa part. Selon une information de L’Equipe, lui et Deschamps seraient de nouveau en froid.