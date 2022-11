OFFICIEL - Karim Benzema est FORFAIT pour la Coupe du Monde !

Victime d’une blessure musculaire ce samedi, Karim Benzema a dû se résoudre à faire une croix sur la Coupe du Monde.

Fin de suspense ! Karim Benzema ne sera pas présent au Qatar pour participer à la Coupe du Monde avec l’équipe de France. Il fait une croix sur ce tournoi à cause d’une blessure contractée à trois jours du premier match des Bleus, prévus contre l’Australie.

La sentence est tombée et elle est défavorable à Benzema

L’attaquant du Real Madrid s’est blessé tout seul à l’occasion de sa première séance collective. Il est allé au bout de la saison, mais il en est ressenti touché. Ce n’était pas le souci aux ischio-jambiers dont il souffrait dernièrement, mais une autre blessure. Une déchirure à la cuisse gauche.

L’IRM effectué dans la foulée a confirmé les craintes initiales. Le problème est suffisamment important pour le priver de l’ensemble de la compétition. C’est alors que, et en concertation avec le staff, que son forfait a été officialisé.

En fin de soirée, la FFF a confirmé l'information à travers un communiqué : "Touché au quadriceps de la cuisse gauche, l’attaquant du Real Madrid est contraint de renoncer à participer au Mondial. Karim Benzema a été contraint d’écourter la séance d’entraînement collective, après avoir ressenti une douleur au niveau du quadriceps de la cuisse gauche. Il est allé passer une IRM dans un établissement hospitalier de Doha, qui a malheureusement confirmé une lésion du droit fémoral, qui nécessitera un délai de convalescence de trois semaines. Après avoir échangé avec le Dr Franck Le Gall puis l’attaquant du Real Madrid, Didier Deschamps a acté le forfait de Karim Benzema pour la Coupe du Monde".

« Je suis extrêmement triste pour Karim qui avait fait de cette Coupe du Monde un objectif majeur. Malgré ce nouveau coup dur pour l’Equipe de France, j’ai toute confiance en mon groupe. Nous allons tout faire pour relever l’immense défi qui nous attend », a confié le sélectionneur national.

Il s’agit d’un énorme coup dur pour l’équipe de France. Les champions du monde en titre avaient déjà perdu Paul Pogba, N’Golo Kanté, Mike Maignan et Christopher Nkunku et là ils enregistrent la défection de l’un de leurs meilleurs attaquants, si ce n’est le meilleur. Il s’agit ni plus ni moins du détenteur du Ballon d’Or.

Le deuxième Mondial de suite qu’il rate

Karim Benzema n’est pas verni avec le plus beau des tournois. Il avait déjà loupé l’édition 2018 en Russie en raison d’une mise à l’écart imposée par Didier Deschamps. Malgré son âge, son unique participation au Mondial remonte à 2014.

Ça doit être un énorme crève-cœur pour l’ancien lyonnais. Il se faisait une joie de participer à la compétition et aller chercher l’unique trophée majeur qui manque à son palmarès. Un rêve qu’il ne pourra malheureusement pas concrétiser.

Ben Yedder et Terrier en balance pour le remplacer ?

C’est aussi une triste nouvelle à digérer pour les Tricolores, mais ils doivent vite passer à autre chose. En particulier Deschamps. Le sélectionneur doit décider de l’identité du remplaçant de KB9. Deux noms se détachent pour cette responsabilité, en l’occurrence Martin Terrier et Wissam Ben Yedder. Le coach a jusqu’à lundi soir pour trancher.