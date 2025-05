Le message de Raphinha à la Premier League

Raphinha a signé cette semaine un nouveau contrat avec Barcelone, prolongeant son séjour en Catalogne jusqu'en 2028.

Une récompense méritée pour le joueur de 28 ans, auteur de 34 buts et 22 passes décisives en 56 apparitions lors de la saison 2024-25, contribuant ainsi au triplé national de l'équipe d'Hansi Flick.

Raphinha se réjouit de sa prolongation avec Barcelone

Selon MD, Raphinha s'est confié aux médias officiels du FC Barcelone après la signature de son nouveau contrat, qui le maintient au club pour une année supplémentaire – son précédent contrat expirait en 2027. Il a révélé que la décision de prolonger son séjour avait été facile à prendre, compte tenu de la confiance qu'il avait ressentie en interne.

Je sens que le club et tous ses responsables me font confiance pour la deuxième fois, ce qui est pour moi une grande satisfaction et un privilège. Je suis heureux de me sentir comme l'un d'entre vous pour une année supplémentaire. Je donnerais tout pour ce maillot, à l'entraînement comme en match. Je suis meilleur dans certains domaines que dans d'autres, mais l'envie de gagner reste toujours mon objectif principal.

Raphinha a également adressé un message aux nombreux clubs qui seraient à la recherche de son recrutement cet été, notamment Arsenal, Liverpool et Chelsea.

« J'espère continuer à donner beaucoup de joie à nos supporters. Mon rêve est de rester ici jusqu'à la fin de ma carrière et de le faire à mon meilleur niveau. »

Il a également évoqué son enthousiasme à l'idée de retrouver le Camp Nou, un club que Barcelone espère retrouver au début de la saison 2025-26 (probablement en septembre ou octobre).

« J'ai hâte de rejouer à domicile, nous voulons toujours être là devant notre public. »