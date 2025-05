Le message de Neymar à un ancien du PSG

Neymar a retrouvé son ancien coéquipier du PSG, Xavi Simons, et l'affrontera lors du match amical entre Santos et le RB Leipzig, mercredi.

Neymar a retrouvé son ancien coéquipier du Paris Saint-Germain, Xavi Simons, en début de semaine. Le Néerlandais affrontera le Brésilien lors du match amical entre Santos et le RB Leipzig, mercredi 28 mai. Neymar a publié une photo de lui avec Simons sur les réseaux sociaux, avec le message suivant : « Ravi de vous voir en bonne santé et bienvenue à @institutoneymarjr. À ce soir. »

Issu de la célèbre académie de La Masia, Simons a été recruté par le PSG en 2019. Il a fait ses débuts officiels en équipe première en février 2021 et a disputé 11 apparitions avant d'être recruté par le PSV Eindhoven, géant de l'Eredivisie, à l'été 2022. Après avoir inscrit 22 buts en 48 matchs lors de la saison 2022-23 avec le PSV, le PSG a exercé son option de rachat sur Simons, mais l'a immédiatement prêté à Leipzig en 2023. Devenu l'un des talents les plus performants de Bundesliga, Leipzig a signé Simons définitivement en janvier 2025, pour un contrat record pour le club.

L'idole de Simons

Quant à Neymar, il a rejoint le PSG en provenance de Barcelone pour un montant record en 2017 et a disputé 173 apparitions, marquant 118 buts. Il a rejoint le club saoudien d'Al-Hilal en 2023, puis est revenu à Santos, son club d'enfance, en janvier 2025, après un séjour marqué par des blessures au Moyen-Orient.

L'article continue ci-dessous

Lundi, Simons a parlé à Red Bull de sa relation avec Neymar et a déclaré : « Il me connaissait déjà à Barcelone et était comme un père pour moi. Je lui en serai éternellement reconnaissant. C'était un grand rêve de jouer avec mon idole et il reste une personne importante pour moi. »