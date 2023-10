Le message de Kylian Mbappé à Hazard après sa retraite

A la surprise générale, Eden Hazard a annoncé, ce mardi 10 octobre 2023, sa retraite du football à l’âge de 32 ans. Mbappé lui fait un clin d’œil.

La retraite d’Eden Hazard fait l’actualité du football ce mardi. Kylian Mbappé pense à l’ancien international belge (126 sélections, 33 buts) à travers les réseaux sociaux.

Hazard raccroche

Parti libre du Real Madrid cet été après son arrivée à l’été 2019 en provenance de Chelsea où il a fait la belle preuve de son bel art, Eden Hazard n’a plus signé en faveur d’un autre club. Courtisé aux États-Unis, en Arabie Saoudite, en Angleterre, en Espagne, en France et même en Écosse, l’ancien des Blues de Chelsea a choisi de rester libre. Il aurait même refusé une offre de l’Inter Miami, qui a réussi à attirer Lionel Messi, Jordi Alba et Busquets cet été.

S’il a préféré ne pas s’engager en faveur d’un club, le joueur de 32 ans a surpris tout le monde ce mardi 10 octobre 2023. En effet, sur son compte Instagram, l’ancien de Lille a annoncé sa fin de carrière.

L'article continue ci-dessous

« Il faut savoir s’écouter et dire stop au bon moment. Après 16 ans de carrière et plus de 700 matchs disputés, j’ai décidé de mettre un terme à ma carrière de footballeur professionnel. J’ai pu réaliser mon rêve, jouer et m’amuser sur les terrains à travers l’Europe et le monde. Au cours de ma carrière j’ai rencontré des personnes formidables, dirigeants, coachs, coéquipiers et je tenais à remercier particulièrement les clubs par lesquels je suis passé : le LOSC, Chelsea et le Real Madrid; et évidemment remercier de nouveau la Sélection Belge », a-t-il écrit.

Mbappé rend hommage à Hazard

Même s’ils n’ont pas évolué sous les même couleurs en club, Kylian Mbappé a eu une pensé au Belge. Il salue l’ancienne gloire de Chelsea passée par le LOSC en Ligue 1 où il a été élu meilleur joueur du championnat de France en 2011 et en 2012.

A travers son compte Instagram, le capitaine des Bleus, actuellement en rassemblement avec l’Equipe de France pour la trêve d’octobre, a tenu à rendre hommage à Hazard. L’ancien Monégasque salue "le grand Eden" avec un grand "Merci" sur les réseaux sociaux.

Pour rappel, Mbappé et Hazard se sont croisés à plusieurs reprises sur un rectangle vert, notamment lors de la demi-finale du Mondial 2018 remportée par Deschamps et sa troupe. Les deux hommes se sont aussi rencontrés en club.