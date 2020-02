Le message de Florentino Perez à Cristiano Ronaldo

Le président du Real Madrid, Florentino Pérez a félicité Cristiano Ronaldo pour son anniversaire, tout en flattant son égo.

Ceux qui se demandaient si Cristiano Ronaldo et Florentino Pérez, son ancien président au Real, sont toujours en bons termes ont leur réponse. Les deux hommes se vouent une grande estime et on a pu le constater avec le message laissé par le dirigeant espagnol au joueur portugais à l’occasion de l’anniversaire de ce dernier.

« Félicitations au meilleur joueur du monde. Nous nous souvenons de toi », a lancé Pérez à CR7 à travers un message dans les colonnes du quotidien portugais, Record. Nul doute que le quintuple Ballon d’Or ne sera pas insensible à ce très bel hommage.

Pérez n’a pas été le seul à se souvenir de Ronaldo. C’est aussi le cas de Sir Alex Ferguson, l’ancien manager de Man United et l’homme qui a fait venir le natif de Madère en . « Ce n’est pas seulement un grand joueur mais aussi un grand homme », a écrit l’Ecossais.

Tout comme Neymar, Ronaldo est né le 5 février. Cette année, il a soufflé ses 35 bougies.