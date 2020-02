AS Roma, Kluivert : "Mon idole est Cristiano Ronaldo"

Justin Kluivert a désigné l'international portugais comme son modèle et est revenu sur sa jeune carrière à l'Ajax et à l'AS Roma.

Vivre dans l'ombre de son père n'est pas chose aisée. Les fils des plus grands joueurs peuvent le dire, à l'image de la fratrie Zidane ou bien encore de Jordi Cruyff. Justin Kluivert ne s'en sort pas trop mal. Du haut de ses 20 ans, l'ailier néerlandais évolue déjà à l' après être passé par l' Amsterdam. Dans une interview accordée à DAZN, Justin Kluivert a avoué avoir deux idoles : Cristiano Ronaldo et son père. Il regrette que les gens aient pensé qu'il jouait à l'Ajax uniquement car il était le fils de Patrick Kluivert.

"Pour ce qu'il est sur et en dehors du terrain, mon idole est Cristiano Ronaldo, je l'admire depuis que je suis enfant et je le suis toujours, mais je n'ai pas de photo avec lui. Oui, j'en ai avec mon père. Oui, je l'ai fait, j'ai exulté comme lui. Nous avons joué contre le dans un match important, j'ai marqué 3-2 et je l'ai fait. Mon frère joue en moins de 13 et ils pensent qu'il est là à Barcelone pour mon père, comme ils l'ont dit à propos de moi à l'Ajax. J'ai toujours qu'il faut venir me voir jouer, cela a fait de moi le joueur que je suis aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'a brûlé à l'intérieur", a expliqué l'ailier de l'AS Roma.

"Mon père a fait ses débuts avec l'Ajax à un très jeune âge, je l'ai fait aussi est merveilleux. Je ne peux même pas imaginer ce que ce serait si mon fils le faisait un jour. J'ai dépensé beaucoup d'énergie, de sang, de sueur et de larmes. C'est vraiment tout ce que vous avez à donner, le dévouement est important et c'est pourquoi j'ai eu cette opportunité. Papa est mon idole, le guide que j'ai toujours suivi. Il a fait beaucoup de choses, nous avons tous un modèle et pour moi c'est lui. Je suis très différent de lui, mais je pense que j'ai hérité de son jeu. Sur une photo avec lui j'ai une boule dans laquelle une pomme est tirée car pour mon anniversaire il m'a donné une sorte de pomme en verre. Puis il m'a dit, la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Une belle image", a ajouté le Néerlandais.

Plus d'équipes

"De Ligt ? Il faut donner du temps pour s'adapter"

L'article continue ci-dessous

Justin Kluivert a évoqué son style de jeu et est conscient qu'il ne peut pas toujours faire des différences : "J'aime dribbler et passer quatre à cinq joueurs, mais ce n'est plus aussi simple. Je ne peux pas toujours le faire, mais c'est mon idée de réussir. Lors du premier match contre le , mes débuts avec la Roma que je n'oublierai jamais, j'ai fait une passe décisive à Dzeko, un rêve. C'était merveilleux d'être immédiatement décisif dans un nouveau club. "

L'ailier néerlandais a évoqué José Mourinho : "Avec José, quand nous nous sommes rencontrés en , il est venu me parler parce qu'il était heureux de me voir jouer avec l'Ajax parce qu'il m'a vu grandir quand mon père faisait partie de l'équipe du FC Barcelone et qu'il était au club aussi, mais non, il n'a pas essayé de m'acheter. Quand papa a joué à Barcelone, mes frères et moi sommes entrés sur le terrain, mais nous l'avons fait partout".

Enfin, il a défendu Matthijs De Ligt, critiqué en , après sa première moitié de saison sous les couleurs de la : "À l'Ajax, je jouais avec Malen et De Ligt, c'est formidable de voir que les joueurs avec qui j'étais à dix sont si forts. Les gens pensent que tout est facile, et une opinion négative se crée très rapidement si quelque chose ne va pas, mais c'est très faux. Même si l'on atteint la Juventus à vingt ans, il y a encore quelque chose à apprendre. Vous venez dans un autre pays, vous devez prendre vos propres dispositions. Matthijs a joué pendant dix ans avec l'Ajax puis est parti. Les gens ne comprennent pas les difficultés et critiquent, il faut nous donner du temps. Je ne pense pas que nous en demandons trop".