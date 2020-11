Le médecin de Maradona affirme avoir fait "tout ce qu'il pouvait"

Le médecin personnel de Diego Maradona s'est défendu après avoir été accusé de ne pas avoir fait tout son possible pour sauver la star.

Le médecin personnel de Diego Maradona a-t-il une responsabilité dans la mort de l'idole cette semaine d'une crise cardiaque ? Alors qu'une enquête a été ouverte contre lui pour homicide involontaire, Leonardo Luque s'est défendu lors d'une conférence de presse télévisée.

"Vous voulez savoir de quoi je suis responsable ? De l'avoir aimé, de m'être occupé de lui, d'avoir prolongé sa vie, de l'avoir améliorée jusqu'à la fin", a-t-il clamé, lui qui a accompagné Maradona dans la fin de sa vie.

Le médecin a assuré avoir fait "tout ce qu'il pouvait, jusqu'à l'impossible" pour un patient qui "faisait ce qu'il voulait", allant jusqu'à qualifier le champion du monde 1986 "d'ingérable". Selon lui, "il aurait dû aller dans un centre de rééducation (après son opération). Il n'a pas voulu, et il ne voulait pas non plus d'un accompagnant thérapeutique."

Pour rappel, Maradona avait été opéré d'un hématome au cerveau au début du mois dans une clinique de Buenos Aires avant d'être autorisé à sortir pour se rétablir à domicile, dans la banlieue de la capitale argentine.

"Je suis neurochirurgien. Je suis la personne qui s'occupait de lui (depuis l'opération), poursuit Luque. Je suis fier de tout ce que j'ai fait. Je n'ai rien à cacher. Je suis à la disposition de la justice.

"Une psychiatre avait demandé qu'il y ait toujours une ambulance devant chez lui. Je ne sais pas qui est responsable du fait qu'il n'y avait pas d'ambulance (ce jour-là)."

Le docteur affirme enfin que ces derniers moments de la vie de l'idole n'ont pas été simples. Ce dernier "était très triste et voulait rester tout seul, détaille-t-il. Ce n'est pas parce qu'il n'aimait pas ses filles, sa famille, ou son entourage [...] Il était courageux." Malgré tout, Maradona aurait très mal vécu son 60e anniversaire le 30 octobre dernier - "il n'allait pas bien", selon Luque - en pleine période de pandémie.

L'annonce mercredi dernier de la disparition du "Pibe de Oro" a provoqué une vague d'émotions dans la monde entier et les hommages n'ont cessé de se multiplier.