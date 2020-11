Décès de Maradona - Une enquête ouverte pour des soupçons de négligence

La justice argentine a ouvert une enquête concernant la mort de Diego Maradona, dans l'espoir de déterminé si D10S avait reçu les soins nécessaires.

Les secours sont-ils arrivés assez vite et ont-ils prodigué à Diego Maradona les soins nécessaires lors de son arrêt cardique qui lui a coûté la vie, ce mercredi ?

L'avocat et ami de la star, Matias Morla, en avait ouvertement douté dès le lendemain du décès, affirmant notamment que l'ambulance avait mis un temps anormalement long pour arriver sur place. Aucune plainte n'a cependant été déposée par l'entourage de Maradona.

Une enquête a toutefois été ouverte "parce qu'il s'agit d'une personne décédée chez elle et que personne n'a signé son certificat de décès. Cela ne signifie pas qu'il y a des soupçons d'irrégularités", a confié une source judiciaire à l'AFP.

"Nous devons déterminer s'ils ont fait ce qu'il fallait ou non. L'infirmière a fait une déclaration au procureur le jour de la mort de Diego, et ensuite l'a modifiée, pour finalement aller devant la télévision et dire que ce qu'elle avait indiqué lui avait été imposé, il y a donc une certaine contradiction dans sa déclaration", a pour sa part déclaré un membre de la famille, toujours auprès de l'AFP.

Plusieurs témoins présents sur place dans la matinée de mercredi, au cours de laquelle Maradona est décédé, vont être entendus pour déterminer les conditions exactes du drame. Le parquet attend également les tests toxicologiques.

Opéré d'un hématome au cerveau début novembre dans une clinique de Buenos Aires, le champion du monde 1986 avait reçu le feu vert pour sortir de l'hôpital et se rétablir à domicile. "La clinique avait recommandé qu'il aille ailleurs pour être hospitalisé, mais la famille en a décidé autrement. Ses filles ont signé son autorisation de sortie de l'hôpital", précise encore le membre de sa famille.

Depuis mercredi, la disparition de l'un des plus grands joueurs de tous les temps a suscité une vague démotion dans le monde entier, et les hommages se sont multipliés. En , des milliers de personnes sont venues lui rendre un dernier hommage lors de ses funérailles devant la Casa Rosada, le palais présidentiel.