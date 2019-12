Le Mans-PSG : Cavani et Diallo absents, Herrera de retour

Thomas Tuchel a annoncé plusieurs absences dans le groupe du Paris Saint-Germain pour affronter Le Mans, mercredi (21h05).

Le va se déplacer sur la pelouse du Mans sans plusieurs éléments ce mercredi (21h05), dans le cadre des huitièmes de finale de la . En effet, il faudra de nouveau compter sur les absences d'Edinson Cavani et Presnel Kimpembe, déjà hors du groupe face à l'AS Saint-Etienne en dimanche soir. En revanche, Thomas Tuchel va pouvoir récupérer un élément dans l'entrejeu en la personne d'Ander Herrera, de retour après une blessure.

En conférence de presse, Thomas Tuchel a fait un premier point sur le groupe et annoncé plusieurs absents face au Mans : "On a encore un entraînement avec le groupe, mais on peut déjà annoncer qu'Edinson Cavani et Presnel Kimpembe sont blessés. Pour Idrissa Gueye, c'est encore un peu trop tôt. Abdou Diallo est malade et Julian Draxler est suspendu. Sinon, j'espère qur tout le monde est disponible".

Pour le moment, Thomas Tuchel n'a pas communiqué le reste du groupe. Il pourrait donner du temps de jeu à certains joueurs, comme Thilo Kehrer.