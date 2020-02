Le La Galaxy répond aux rumeurs Messi

Le joueur de Barcelone a été récemment lié à un transfert du côté de la MLS, au LA Galaxy, mais le coach du club californien a démenti.

Le coach du LA Galaxy, Guillermo Barros Schelotto, a confié qu'il n'y a rien de conret concernant les liens récents avec la star de Barcelone, Lionel Messi.

Real Madrid, Bale et Rodrygo écartés face à Levante

"Rien. Il n'y a rien à dire", a déclaré l'entraîneur argentin interrogé sur les rumeurs liant Messi à une arrivée en .

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

"De toute évidence [tout le monde aimerait avoir Messi] et le fait d'avoir une certaine relation avec lui entraîne également la possibilité, mais il n'y a pas eu d'approche récemment."

Messi est lié à un certain nombre de clubs dont depuis qu'une interview avec Eric Abidal a été publiée dans le journal Sport dans lequel il semblait critiquer l'Argentin. Le capitaine du Barça a d'abord répondu sur Instagram, avant de le faire sur Mundo Deportivo.

Agé de 32 ans, La Pulga s'est senti « attaqué » par les propos d'Abidal et a été contraint de répondre. Pep Guardiola dit espérer que Messi reste à Barcelone et Messi lui-même dit qu'il se sent à l'aise au sein de con club de toujours, mais admet que des changements doivent être apportés pour s'assurer que les Blaugrana restent compétitifs.